Юристы объяснили, будут ли россиян штрафовать за навигатор из-за поправок в ПДД

Минтранс предложил запретить использовать за рулем устройства, отвлекающие от процесса управления

07 октября 2024, 10:00, ИА Амител

Автомобилист / Фото: unsplash.com

Минтранс предложил запретить использование устройств, отвлекающих внимание водителей за рулем, а также "для просмотра видео в процессе движения". Как сообщает РБК, юристы сомневаются, что новые правила коснутся навигаторов.

Адвокат Екатерина Лебедева считает, что наказывать за навигационные системы не будут, если их применение соответствует ряду условий. Ее коллега Аминат Гетажеева и вовсе заявила, что изменения ПДД, планируемые ведомством, носят "косметический" характер.

"Никаких тотальных штрафов за навигатор или другое техническое устройство в машине не будет", – подтвердила она позицию Лебедевой.

Гетажеева пояснила, что внесение поправок в ПДД обусловлено тем, что многие формулировки в современных условиях стали устаревшими и неактуальными. Сам запрет на использование телефона без устройств hands-free появился в ПДД в 2001 году. Однако тогда они могли использоваться лишь как средства связи, в то время как сейчас функционал смартфонов стал значительно шире.

Лебедева напомнила, что запрещено устанавливать любые мультимедийные устройства на лобовом стекле, особенно если они преграждают обзор водителю. Однако если устройство небольшое и установлено в районе зеркала заднего вида или в углу, то штрафа это не повлечет. Смартфон или планшет с навигатором достаточно закрепить на специальной подставке.