В России хотят запретить продажу алкоголя с 20:00 до 11:00

Ещё одна из возможных мер – запрет продажи крепкого спиртного лицам младше 21 года

06 мая 2023, 12:46, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Минздрав рассматривает несколько запретов, касающихся продажи спиртного, пишет РИА Новости со ссылкой на отчёт ведомства об итогах работы в 2022 году.

Среди возможных мер назван запрет продажи крепкого алкоголя (свыше 17,5º) лицам младше 21 года, а также наделение муниципалитетов правом запрета на продажу таких напитков с 20:00 до 11:00.

Кроме того, министерство рассматривает возможность запрета рекламы крепких напитков и демонстрации товарных знаков алкогольной продукции в клипах, сериалах, фильмах, видеоблогах, песнях, подкастах и прочем аудиовизуальном контенте.

Ранее запретить продажу крепкого алкоголя до 21 года предложили в Общественной палате.