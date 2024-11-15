Законопроект о принятии присяги гражданина РФ с 14 лет внесли в Госдуму

По мнению его авторов, это "повысит патриотический дух"

15 ноября 2024, 18:30, ИА Амител

Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru

В Госдуму внесли законопроект об обязательной присяге гражданина РФ с 14 лет. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

Согласно пояснительной записке, если не явиться на присягу в течение года, решение о принятии в гражданство РФ признают недействительным.

"Решение о приеме в гражданство Российской Федерации считается недействительным со дня его принятия, если присяга гражданина Российской Федерации не принесена заявителем в связи со смертью, либо лицо отказалось от ее принесения или не явилось для ее принесения в течение одного года", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По словам авторов законопроекта, он разработан "в целях повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию и законодательство РФ".

Как будет проходить процесс, пока неизвестно.