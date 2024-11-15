Законопроект о принятии присяги гражданина РФ с 14 лет внесли в Госдуму
По мнению его авторов, это "повысит патриотический дух"
15 ноября 2024, 18:30, ИА Амител
В Госдуму внесли законопроект об обязательной присяге гражданина РФ с 14 лет. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.
Согласно пояснительной записке, если не явиться на присягу в течение года, решение о принятии в гражданство РФ признают недействительным.
"Решение о приеме в гражданство Российской Федерации считается недействительным со дня его принятия, если присяга гражданина Российской Федерации не принесена заявителем в связи со смертью, либо лицо отказалось от ее принесения или не явилось для ее принесения в течение одного года", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
По словам авторов законопроекта, он разработан "в целях повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию и законодательство РФ".
Как будет проходить процесс, пока неизвестно.
19:12:59 15-11-2024
Силой мил не будешь
19:39:16 15-11-2024
Гость (19:12:59 15-11-2024) Силой мил не будешь ...
"Единожды предав, предаст ещё не раз". Законопроект в настоящее время не имеет смысла, т.к. миллионы граждан СССР, давших присягу этому государству, не выполнили своего долга и защитили его, а предали. Сегодня эти же граждане живут и возглавляют 15-ть иных государств, занимают высокопоставленные государственные должности, дают новые присяги ... и прекрасно всё продают. И это видят и прекрасно понимают граждане, прочитать ни к чему не обязывающие фразы - чистая формальность.
19:45:01 15-11-2024
Где этот "патриотический дух" у олигархов, торгующих народным достоянием, как своим, обогащающих налогами не Отечество, а зарубежные (в том числе враждебные!) страны, ставшие для нуворишей дублирующей "родиной", чьей Фемиде они и молятся в судах друг с другом по поводу "прав" на добычу, захваченную ими в РФ? Закрывая глаза на вопиющий лжепатриотизм взрослой "элиты", к чему, кроме аналогичного лицемерия, можно приобщить подростков?
20:04:10 15-11-2024
Коммунисты в СССР до такого не до думались.
20:08:00 15-11-2024
А что не с 4-х?
21:13:21 15-11-2024
Мне кажется, что в ГД главное за день что-нибудь придумать.
22:52:32 15-11-2024
Гость (21:13:21 15-11-2024) Мне кажется, что в ГД главное за день что-нибудь придумать.... За каждый принятый закон они получают денежку, вот и стараются деньжат заработать.
16:33:28 16-11-2024
Эм, может быть это для иностранных граждан предложение? Ведь ребёнок родившийся в России, итак имеет гражданство. Если при достижении 14 лет, в течении года он не придёт на присягу, предлагаете у него гражданство забирать, которое было при рождении? Это очень странно звучит...
19:39:20 16-11-2024
Гость (16:33:28 16-11-2024) Эм, может быть это для иностранных граждан предложение? Вед... Так они там все писатели,а не читатели,зачем всякой ерундой голову забивать
08:44:41 18-11-2024
Не с того начали...Есть прекрасный фильм - "Звездный десант". Вот там реально правильная система. Каждый должен отслужить, только после этого становится гражданином. А не граждане не имеют права занимать посты в государстве.