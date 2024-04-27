НОВОСТИПолитика

Законопроект о запрете вейпов внесут в Госдуму в мае

Сейчас депутаты собирают подписи и ждут формирования нового правительства, сообщил Ярослав Нилов

27 апреля 2024, 07:36, ИА Амител

Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru
Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru

Законопроект о полном запрете продажи никотиновых и безникотиновых вейпов планируют внести в Госдуму во второй половине мая. Об этом агентству ТАСС сказал глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, сейчас депутаты собирают подписи и ожидают утверждения нового состава правительства. "В том числе при общении с ним, я думаю, этот вопрос тоже будем поднимать, потому что он принципиальный", – добавил он.

О разработке законопроекта о запрете продажи вейпов стало известно в начале апреля. Авторы указали на десятикратный рост числа подростков-вейперов с 2011-го до начала 2023 года и серьезный вред этой привычки для здоровья, в том числе курения безникотиновых вейпов.

В Госдуме согласны, что такой запрет приведет к потере доходов федерального бюджета, однако куда важнее сохранение "здоровья нации, особенно молодежи".

Законопроекты депутаты

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

08:25:12 27-04-2024

лобби табачных компаний

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гостья

11:02:44 27-04-2024

конечно , табачные компании хотят убрать конкурентов под предлогом заботы здоровье, табак тоже вреден пусть и его убирают и пиво и водку тоже.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:42:46 27-04-2024

гостья (11:02:44 27-04-2024) конечно , табачные компании хотят убрать конкурентов под пре... Курильщикам эти вейпы даром не нужны.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:22:21 27-04-2024

У вейпов вред есть не спорю. Но вред от тех сигарет что сейчас продают в разы больше но их не запрещают.
Если запрещаете вейпы то запретите и сигареты.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:54:09 27-04-2024

В безникотиновой жиже 3 компонента. В сигарете свыше 400 вредных компонентов и соединений. Но сигареты приносят сумасшедший доход. Сотни процентов. Кто же откажется от таких денег?

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров