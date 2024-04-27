Законопроект о запрете вейпов внесут в Госдуму в мае

Сейчас депутаты собирают подписи и ждут формирования нового правительства, сообщил Ярослав Нилов

27 апреля 2024, 07:36, ИА Амител

Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru

Законопроект о полном запрете продажи никотиновых и безникотиновых вейпов планируют внести в Госдуму во второй половине мая. Об этом агентству ТАСС сказал глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, сейчас депутаты собирают подписи и ожидают утверждения нового состава правительства. "В том числе при общении с ним, я думаю, этот вопрос тоже будем поднимать, потому что он принципиальный", – добавил он.

О разработке законопроекта о запрете продажи вейпов стало известно в начале апреля. Авторы указали на десятикратный рост числа подростков-вейперов с 2011-го до начала 2023 года и серьезный вред этой привычки для здоровья, в том числе курения безникотиновых вейпов.

В Госдуме согласны, что такой запрет приведет к потере доходов федерального бюджета, однако куда важнее сохранение "здоровья нации, особенно молодежи".