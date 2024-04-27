Законопроект о запрете вейпов внесут в Госдуму в мае
Сейчас депутаты собирают подписи и ждут формирования нового правительства, сообщил Ярослав Нилов
27 апреля 2024, 07:36, ИА Амител
Законопроект о полном запрете продажи никотиновых и безникотиновых вейпов планируют внести в Госдуму во второй половине мая. Об этом агентству ТАСС сказал глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
По его словам, сейчас депутаты собирают подписи и ожидают утверждения нового состава правительства. "В том числе при общении с ним, я думаю, этот вопрос тоже будем поднимать, потому что он принципиальный", – добавил он.
О разработке законопроекта о запрете продажи вейпов стало известно в начале апреля. Авторы указали на десятикратный рост числа подростков-вейперов с 2011-го до начала 2023 года и серьезный вред этой привычки для здоровья, в том числе курения безникотиновых вейпов.
В Госдуме согласны, что такой запрет приведет к потере доходов федерального бюджета, однако куда важнее сохранение "здоровья нации, особенно молодежи".
08:25:12 27-04-2024
лобби табачных компаний
11:02:44 27-04-2024
конечно , табачные компании хотят убрать конкурентов под предлогом заботы здоровье, табак тоже вреден пусть и его убирают и пиво и водку тоже.
12:42:46 27-04-2024
гостья (11:02:44 27-04-2024) конечно , табачные компании хотят убрать конкурентов под пре... Курильщикам эти вейпы даром не нужны.
11:22:21 27-04-2024
У вейпов вред есть не спорю. Но вред от тех сигарет что сейчас продают в разы больше но их не запрещают.
Если запрещаете вейпы то запретите и сигареты.
12:54:09 27-04-2024
В безникотиновой жиже 3 компонента. В сигарете свыше 400 вредных компонентов и соединений. Но сигареты приносят сумасшедший доход. Сотни процентов. Кто же откажется от таких денег?