Полный запрет продажи вейпов захотели ввести в России

Законопроект разработали в Госдуме, скоро его внесут на рассмотрение

09 апреля 2024, 12:40, ИА Амител

Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru

Депутаты Госдумы разработали законопроект о полном запрете продажи вейпов в России ради сохранения здоровья нации. Об этом пишет ТАСС.

Документ запрещает розничную торговлю никотином, его производными, никотинсодержащей и безникотиновой жидкостями и устройствами для их доставки.

Авторы указывают на десятикратный рост числа подростков-вейперов с 2011-го до начала 2023 года и серьезный вред этой привычки для здоровья, в том числе курения безникотиновых вейпов. Также депутаты отметили, что в России уже есть некоторые ограничения в этой отрасли, но они легко обходятся, и детям продолжают продавать вейпы.

"Хотя такой запрет приведет к потере доходов федерального бюджета, однако сохранение здоровья нации, особенно молодежи, значительно важнее для будущего нашей страны", – подчеркивают депутаты.

В настоящее время продолжается процесс сбора подписей и консультации по документу. В скором времени проект внесут в Госдуму.