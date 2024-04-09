Полный запрет продажи вейпов захотели ввести в России
Законопроект разработали в Госдуме, скоро его внесут на рассмотрение
09 апреля 2024, 12:40, ИА Амител
Депутаты Госдумы разработали законопроект о полном запрете продажи вейпов в России ради сохранения здоровья нации. Об этом пишет ТАСС.
Документ запрещает розничную торговлю никотином, его производными, никотинсодержащей и безникотиновой жидкостями и устройствами для их доставки.
Авторы указывают на десятикратный рост числа подростков-вейперов с 2011-го до начала 2023 года и серьезный вред этой привычки для здоровья, в том числе курения безникотиновых вейпов. Также депутаты отметили, что в России уже есть некоторые ограничения в этой отрасли, но они легко обходятся, и детям продолжают продавать вейпы.
"Хотя такой запрет приведет к потере доходов федерального бюджета, однако сохранение здоровья нации, особенно молодежи, значительно важнее для будущего нашей страны", – подчеркивают депутаты.
В настоящее время продолжается процесс сбора подписей и консультации по документу. В скором времени проект внесут в Госдуму.
12:48:22 09-04-2024
"Свежо придание"...Думается года три согласовывать будут, в комитетах, комиссиях и т. д. Бюрократия она такая, Пример- запрет "наливаек".
12:57:19 09-04-2024
Это надо как следует обдумать:продолжать ли туманить мозги молодёжи,нанося вред здоровью, или прекратить?
13:10:23 09-04-2024
Прекрасно. Побыстрее бы приняли. И наказание за нарушение побольше бы сделали.
13:29:38 09-04-2024
А запрет не строить ливневки будет?
13:47:02 09-04-2024
Гость (13:29:38 09-04-2024) А запрет не строить ливневки будет?... Причем тут ливневки в теме вейпов ?
Вот - очередное доказательство отрицательного влияния вейпов, люди уже логически мыслить не могут, даже в темах путаются.
Запрещайте скорее, и штрафы конские делайте, чтобы изподполы не торговали.
14:55:28 09-04-2024
Гость (13:47:02 09-04-2024) Причем тут ливневки в теме вейпов ? Вот - очередное ...
При том что этот закон лоббирует интересы табачников которые последние годы катастрофически теряют рынок уплывающий у них из под пальцев на одном из самых крупных табачных рынков мира. А учитывая что последнее время вместо табака они в сигареты засовывают старые измолотые носки и добавляют те же ароматизаторы что в вейпах то логика тут в том что закон врядли для народа. Та же ароматизация сижек не способствует снижению курения среди детей
15:42:32 09-04-2024
Гость (13:47:02 09-04-2024) Причем тут ливневки в теме вейпов ? Вот - очередное ... А водяру не хотят запретить? Ее мегатонны на полках магазинов в открытом виде, но все зло от вейпов, не перепутайте.
14:01:57 09-04-2024
Эту гадость давно пора запретить по стране.Вон Кадыров ,по моему давно запрет наложил на эту пакость.От неё какая польза?Только жадным торгашам барыш в карман?
14:27:32 09-04-2024
Главный вопрос - кто захотел? Не пошли бы эти "радетели о здоровье нации" в сторону моря? Не пора ли народ спрашивать о таких решениях? Как например о "маркировке"... Без мата эту инициативу по уничтожению малого бизнеса и вытеснению с рынка неугодных не назовешь... И как еще эти аферисты себя проименовали? "Честный знак"!!!! Во как!!! А что там честного? А они честно продают разрешения на торговлю на территории России товарами, не подлежащими обязательной сертификации...Типа, по просьбам обманутых покупателей...Что касается курения, то вред его намеренно преувеличен, даже обычного курения. Только это должен быть НАСТОЯЩИЙ табак!!! Никто и никогда не доказал статистическую связь между курением и приписываемыми ему последствиями. Это намеренное вранье с неясными целями. А за картинки на пачках авторов вообще нужно сажать ... В отличие от вреда табака наличие ипохондрии доказано научно.
18:34:18 09-04-2024
еще бы запретили посыпать дороги зимой солью с песком. зимой от этой посыпки толку не очень, а потом всю весну, лето и осень приходится всей этой пылью и смесью дышать.
19:52:12 09-04-2024
не захотели а немедленно!!!!!!!!!!!!!