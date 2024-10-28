Законопроект об использовании маткапитала в любое время внесли в Госдуму

По мнению депутатов, так семьи с детьми смогут быстрее улучшить жилищные условия

28 октября 2024, 18:15, ИА Амител

Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru

Депутаты ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект, которым предлагают разрешить использовать маткапитал в любое время со дня рождения ребенка, сообщает РИА Новости.

"Законопроектом предлагается распространить возможность реализации права на использование средств материнского капитала в любое время со дня рождения на улучшение жилищных условий любыми способами", – заявляют в пояснительной записке к законопроекту.

Сейчас право на дополнительные меры поддержки возникает со дня рождения или усыновления, однако может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет. Исключение составляют случаи вложения денег в первоначальный взнос, погашение основного долга и уплату процентов по ипотеке. Также это распространяется на приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов, платные услуги дошкольного образования и получение ежемесячной выплаты.

Авторы инициативы считают, что принятие данного законопроекта позволит поддержать семьи с детьми, поскольку они смогут быстрее реализовать право на закрепленные меры государственной поддержки.