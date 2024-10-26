В 2025 году вырастут выплаты для семей с детьми

Увеличится в том числе и маткапитал за первого ребенка

26 октября 2024, 17:37, ИА Амител

Дети / Фото: Kevin Gent / unsplash.com

В России в 2025 году повысят размер детских выплат, сказала "Ленте.ру" депутат Госдумы Светлана Бессараб.

"11 миллионов семей у нас получают единое пособие, размер которого увеличится с ростом прожиточного минимума в регионах", – рассказала парламентарий.

Также повысится маткапитал до 675 тысяч рублей за первого ребенка, единовременная выплата при рождении малыша и пособие по временной потере трудоспособности по уходу за ребенком.

Кроме того, регионам с плохой демографией в новом году предоставят допсредства на финансирование семейной ипотеки и других программ для повышения рождаемости.