В 2025 году вырастут выплаты для семей с детьми
Увеличится в том числе и маткапитал за первого ребенка
26 октября 2024, 17:37, ИА Амител
Дети / Фото: Kevin Gent / unsplash.com
В России в 2025 году повысят размер детских выплат, сказала "Ленте.ру" депутат Госдумы Светлана Бессараб.
"11 миллионов семей у нас получают единое пособие, размер которого увеличится с ростом прожиточного минимума в регионах", – рассказала парламентарий.
Также повысится маткапитал до 675 тысяч рублей за первого ребенка, единовременная выплата при рождении малыша и пособие по временной потере трудоспособности по уходу за ребенком.
Кроме того, регионам с плохой демографией в новом году предоставят допсредства на финансирование семейной ипотеки и других программ для повышения рождаемости.
11:22:15 27-10-2024
Даже знаю для каких родителей: алкашни, которая не работает и приезжих из ближнего зарубежья. Для тех, кто работает и кого з/плата превышает на 100 рублей приемлемый порог - нифига, пусть сами карабкаются как хотят.
21:41:07 27-10-2024
Я отец 6 детей я работую один супруга не может т.к у нас в деревне нет садика,газа в деревне нет топлю дровами на них уходит 60т.р за зиму на питание в школе плачу 5.800т.р в месяц старшая учится в лецеи платно за мат кап общяги нет степендии нет сами понимаете сколько денег надо .за свет 2500 и мне отказали во всем потомучто зп 145000 грязными