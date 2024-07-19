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Законопроект об умерщвлении животных в Алтайском крае могут доработать

Власти более внимательно изучат доводы, чтобы учесть все нюансы

19 июля 2024, 18:45, ИА Амител

Собака / Фото: pxhere.com/ru/photo/1118797
Собака / Фото: pxhere.com/ru/photo/1118797

В июне 2024 года в первом чтении был принят законопроект "О регулировании отдельных правоотношений в области обращения с животными на территории Алтайского края". Вице-спикер регионального парламента Денис Голобородько заявил в своем Telegram-канале, что этот закон не противоречит позиции Конституционного суда (КС) Российской Федерации.

В законе сразу были четко прописаны случаи, когда допускается умерщвление бездомных животных:

– если это предусмотрено федеральным законодательством;

– если животное проявляет немотивированную агрессивность;

– если оно причинило вред здоровью или жизни человека.

При этом процедура умерщвления должна проводиться специалистом в области ветеринарии гуманными методами. Эти же доводы используются в решении Конституционного суда РФ, отмечает "Коммерсант".

Ранее сообщалось, что КС вынес решение, согласно которому умерщвлять бездомных животных можно только в экстраординарных случаях, к которым не относится нехватка бюджетных средств на их содержание в муниципальных приютах.

Алтайский законопроект разработал комитет Заксобрания по аграрной политике, природопользованию и экологии. В нем говорится о возможной эвтаназии отловленных бездомных собак, которые проявляют немотивированную агрессивность или причинили вред здоровью или жизни человека.

Денис Голобородько не исключил, что ко второму чтению осенью этого года в законопроект могут быть внесены некоторые изменения.

"Еще раз внимательно оценим все изложенные доводы, чтобы учесть все тонкие моменты", – пообещал он.

Алтайский край животные законы

Комментарии 13

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Гость

18:52:53 19-07-2024

Да понятно все, все дело в денежках, которые выделяют на содержание животных, кто следит сколько выделено и сколько дошло, для кого-то это золотая жила.

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Гость

20:24:27 19-07-2024

Гость (18:52:53 19-07-2024) Да понятно все, все дело в денежках, которые выделяют на сод... Намекаете на Ласку? Где денюжку осваивают государеву?

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Гость

04:15:32 20-07-2024

да сколько уже жевать то можно этот вопрос ?! Сколько еще эти собаки загрызть людей должныя?! Неужели ещё не распределили в чей карман бабло выделяемое польется ?!!

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Гость

09:20:12 20-07-2024

Пока у бездомных животных будет свободный доступ к пищевым отходам, а так же местные жители будут их специально подкармливать! Этот вопрос никогда не решится!!!

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Избиратели

09:38:58 20-07-2024

Наш наказ народным избранникам такой - хватит церемоний, вводите отстрелы! Нечего катать собак туда-сюда, путь должен быть простой: отстрел при обнаружении -> утилизация. Всё! Тут сложно украсть или намутить, результат понятен и ощутим. Граждане выбирают отстрелы!

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Андрей

19:50:41 21-07-2024

Избиратели (09:38:58 20-07-2024) Наш наказ народным избранникам такой - хватит церемоний, вво... За себя говори. За всех не лай. Для
сельских собака - это член семьи. За нее не только по рогам схлопочешь но и ... поболе.

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Гость

10:15:42 20-07-2024

Кто-то здесь любит писать, что в РФ нет прецедентного права. Но пожалуйста, КС вынес решение, депутаты сразу решили пересмотреть свои законодательные инициативы)))

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Гость

10:23:56 20-07-2024

Они будут деньги делить, а тем временем бродячая стая порвёт или покусает очередную жертву. Браво господа, в основном это происходит в частном секторе, где нет дорог, освещения и бегают стаи барбосов и живут там не граждане России, т. к. это ж частный сектор, сами решайте свои броблемы. Беда.

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Реzиден

10:39:51 20-07-2024

Откуда берутся эти "голобородьки" ??? Иван Иваныча на них нет...

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Александр

15:17:58 20-07-2024

Хватит жевать сопли и тратить НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ. Нужен отстрел и только ОТСТРЕЛ.

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Александр

15:24:19 20-07-2024

Гость (20:24:27 19-07-2024) Намекаете на Ласку? Где денюжку осваивают государеву?... Не исключено, что ласка и половины с выделенных бюджетных денег не получает.....

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Александр

15:40:10 20-07-2024

Отстрел и только ОТСТРЕЛ. 1983год. Я работал на Крайнем Севере. Пос. ЧЕРСКИЙ. Якутская ССР. привлекали ОХОТНИКОВ, для отстрела бродячих собак. ЦЕНА ЗА ОДНУ СОБАКУ 10 РУБ. Отстрел производили рано утром. Порядок был наведен БЫСТРО.

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Гость

22:36:05 20-07-2024

Александр (15:40:10 20-07-2024) Отстрел и только ОТСТРЕЛ. 1983год. Я работал на Крайнем Севе...
Где где ты работал? В Якутской Советской Социалистической Республике?? А она какой по счету в СССР была 17 или 21-й? Вот после таких сказочников, молодняк и начинает хомяков тапить...

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