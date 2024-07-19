Законопроект об умерщвлении животных в Алтайском крае могут доработать

Власти более внимательно изучат доводы, чтобы учесть все нюансы

19 июля 2024, 18:45, ИА Амител

Собака / Фото: pxhere.com/ru/photo/1118797

В июне 2024 года в первом чтении был принят законопроект "О регулировании отдельных правоотношений в области обращения с животными на территории Алтайского края". Вице-спикер регионального парламента Денис Голобородько заявил в своем Telegram-канале, что этот закон не противоречит позиции Конституционного суда (КС) Российской Федерации.

В законе сразу были четко прописаны случаи, когда допускается умерщвление бездомных животных:

– если это предусмотрено федеральным законодательством;

– если животное проявляет немотивированную агрессивность;

– если оно причинило вред здоровью или жизни человека.

При этом процедура умерщвления должна проводиться специалистом в области ветеринарии гуманными методами. Эти же доводы используются в решении Конституционного суда РФ, отмечает "Коммерсант".

Ранее сообщалось, что КС вынес решение, согласно которому умерщвлять бездомных животных можно только в экстраординарных случаях, к которым не относится нехватка бюджетных средств на их содержание в муниципальных приютах.

Алтайский законопроект разработал комитет Заксобрания по аграрной политике, природопользованию и экологии. В нем говорится о возможной эвтаназии отловленных бездомных собак, которые проявляют немотивированную агрессивность или причинили вред здоровью или жизни человека.

Денис Голобородько не исключил, что ко второму чтению осенью этого года в законопроект могут быть внесены некоторые изменения.