Зацепил столб хвостом. Видео крушения вертолета Ми-8 в Республике Алтай
Воздушное судно почти приземлилось, когда произошла авария
27 июля 2023, 18:00, ИА Амител
Появилось видео с моментом крушения вертолета Ми-8 в Тюнгуре Республики Алтай. Запись опубликовал Telegram-канал Mash.
На кадрах видно, что вертолет почти приземлился, когда задел столб хвостом. Его закрутило, он перевернулся на бок и рухнул. После этого над местом крушения стало подниматься пламя и дым.
Напомним, что всего на борту находились 16 человек. Из них девять пострадали, шестеро погибли. Один в медицинской помощи не нуждается. Пострадавших доставят в Барнаул.
Следователи возбудили уголовное дело по ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта"). Криминалисты выехали на место происшествия.
18:13:48 27-07-2023
Взял угробил людей на ровном месте.Такая тупость,пьяный что ли.
20:01:00 27-07-2023
Ошибка пилота стоила 4 человеческие жизни. Как можно было сажать вертолет рядом со столбами с Республике Алтай, где 1 столб на 1000 кв. километров???
04:00:18 28-07-2023
Это место такое, оттуда постоянно отправляются экскурсии на вертолетах. А рядом опоры и провода, но обычно запаса хватало, хотя раньше оттуда летали маленькие вертолеты, на 4 человека.