Зацепил столб хвостом. Видео крушения вертолета Ми-8 в Республике Алтай

Воздушное судно почти приземлилось, когда произошла авария

27 июля 2023, 18:00, ИА Амител

Появилось видео с моментом крушения вертолета Ми-8 в Тюнгуре Республики Алтай. Запись опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, что вертолет почти приземлился, когда задел столб хвостом. Его закрутило, он перевернулся на бок и рухнул. После этого над местом крушения стало подниматься пламя и дым.

Напомним, что всего на борту находились 16 человек. Из них девять пострадали, шестеро погибли. Один в медицинской помощи не нуждается. Пострадавших доставят в Барнаул.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта"). Криминалисты выехали на место происшествия.