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Заместитель премьер-министра Белоруссии прибыл в Алтайский край

Несколько дней белорусская делегация будет работать в регионе

22 марта 2023, 11:19, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

22 марта в Алтайский край с рабочей поездкой прибыла делегация из Белоруссии во главе с заместителем премьер-министра страны Леонидом Зайцем.

В регионе Заяц пробудет до 24 марта. Завтра к гостям присоединится чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в РФ Дмитрий Крутой.

За несколько дней делегация посетит несколько крупных предприятий. К примеру, сегодня состоятся визиты в ЗАО "Алейскзернопродукт" и АО "Барнаульское" – крупнейшее в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах племпредприятие, на котором собрана генетика высокоценных быков-производителей отечественной и зарубежной селекции.

Утром 23 марта делегация посетит Алтайский государственный аграрный университет и несколько предприятий сельскохозяйственной направленности.

Днём представители белорусской стороны встретятся с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, на совместном заседании обсудят сотрудничество между регионом и республикой.

Комментарии 3

  • Белоруссия - Минин и Пожарский для России сегодня!
    22 марта, Гость   Ответить
  • Троллейбусы теперь дешевле покупать будем? Так-то можно напрямую договориться.
    22 марта, Гость   Ответить
  • может научат наших аграриев картошку выращивать и хранить? а то как-то стремно в магазине покупать египетский гэмэошный картофан
    22 марта, Гость   Ответить
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