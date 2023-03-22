Заместитель премьер-министра Белоруссии прибыл в Алтайский край

Несколько дней белорусская делегация будет работать в регионе

22 марта 2023, 11:19, ИА Амител

Фото: unsplash.com

22 марта в Алтайский край с рабочей поездкой прибыла делегация из Белоруссии во главе с заместителем премьер-министра страны Леонидом Зайцем.

В регионе Заяц пробудет до 24 марта. Завтра к гостям присоединится чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в РФ Дмитрий Крутой.

За несколько дней делегация посетит несколько крупных предприятий. К примеру, сегодня состоятся визиты в ЗАО "Алейскзернопродукт" и АО "Барнаульское" – крупнейшее в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах племпредприятие, на котором собрана генетика высокоценных быков-производителей отечественной и зарубежной селекции.

Утром 23 марта делегация посетит Алтайский государственный аграрный университет и несколько предприятий сельскохозяйственной направленности.

Днём представители белорусской стороны встретятся с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, на совместном заседании обсудят сотрудничество между регионом и республикой.