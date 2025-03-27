Замглавы МИД Руденко: в Москве готовятся к визиту Ким Чен Ына
Кроме того, обсуждается поездка Лаврова в Пхеньян
27 марта 2025, 18:30, ИА Амител
Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию находится в процессе подготовки. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко на полях конференции "Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений".
"Подготовка всегда у нас ведется. Я сам был в КНДР буквально две недели назад, и мы обсуждали в том числе этот вопрос. У нас ведется, помимо этого, и вопрос о визите Лаврова для продолжения стратегического диалога с нашими корейскими друзьями", – сказал Руденко.
Он напомнил, что стратегический диалог между двумя странами начался с визита главы МИД КНДР в Россию. У властей обоих государств большие планы и они собираются и дальше их реализовывать.
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