Замглавы МИД Руденко: в Москве готовятся к визиту Ким Чен Ына

Кроме того, обсуждается поездка Лаврова в Пхеньян

27 марта 2025, 18:30, ИА Амител

Северная Корея / Фото: unsplash.com

Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию находится в процессе подготовки. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко на полях конференции "Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений".

"Подготовка всегда у нас ведется. Я сам был в КНДР буквально две недели назад, и мы обсуждали в том числе этот вопрос. У нас ведется, помимо этого, и вопрос о визите Лаврова для продолжения стратегического диалога с нашими корейскими друзьями", – сказал Руденко.

Он напомнил, что стратегический диалог между двумя странами начался с визита главы МИД КНДР в Россию. У властей обоих государств большие планы и они собираются и дальше их реализовывать.