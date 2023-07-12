Татьяна Лопина уверена, что полиция получила признание под давлением

12 июля 2023, 06:15, Антон Дегтярев

Татьяна Лопина (В центре) / Фото: Екатерина Смолихина

Супруга Виталия Манишина, которого, как пишут СМИ, подозревают в убийствах абитуриенток АлтГТУ в 1998–2000 годах, уверена в невиновности мужа и готова до последнего защищать его в суде. Татьяна Лопина считает, что Виталий признался в убийствах под давлением и на самом деле ни в чем не виноват. О своем отношении к выдвинутым против мужа обвинениям и о подробностях задержания она рассказала корреспонденту amic.ru.

"Сказали, что Виталий возьмет все на себя"

Татьяна Лопина проживает с Виталием Манишиным с 2001 года, с ним она воспитала двоих детей — сына и дочь. Они уже подарили родителям внуков — именно с ними были Виталий и Татьяна, когда Манишина пришли задерживать. Произошло это примерно в 6 часов утра, отметила она.

"Я всегда выхожу из дома первая, чтобы управиться с делами. И вот — открываю дверь, и там полная ограда народу, муж еще спал. У меня сразу спросили, где ваш муж, сказали, что пришли его задерживать. Дома были — внучка и внук. Я попросила полицейских быть потише, они вывели мужа на крыльцо, зачитали постановление. Когда его увезли, я даже не видела. Они сразу сказали, что Виталий возьмет все на себя. Просили сказать, кого он там щипал, кому под юбки заглядывал. Но он ничего такого не делал", — рассказывает Татьяна Лопина.

Ее тоже доставили в отделение полиции и держали там с 10 утра до 10 вечера, рассказывает женщина. По словам Татьяны, в полиции ей стало плохо — даже вызвали скорую, врачи ставили уколы, но это якобы не прекратило допрос.

"Они просили, чтобы я написала заявление на мужа, о том, что я все 20 лет жила под его угрозами. Я отвечала, что никогда под угрозами не жила и не могу сказать про него ничего плохого. Меня там 12 часов держали, из кабинета в кабинет водили, и все одно и то же. А у меня гипертония, давление, стрессы, мне было очень плохо", — рассказала Татьяна.

Камера в суде/ Фото: amic.ru

"Внуки спрашивают, где дедушка"

Татьяна уверена, что ее муж не виновен ни в одном из преступлений, в которых его обвиняют. По ее словам, про Виталия Манишина и в деревне "никто ничего плохого не говорил". Он приехал в село Шадрино главным ветврачом, потом стал руководителем одного из хозяйств Калманского района, затем работал главой администрации Шадринского сельсовета и 8 лет трудился заместителем главы Калманского района.

"Никакой агрессии, ничего от него не было. Это незаменимый отец, любящий дедушка, его внуки очень любят. Каждый день они сейчас спрашивают, где дедушка. Дети тоже в это не верят, никто не верит. Думаю, он признался во всем под давлением", — отметила Татьяна Лопина.

В последний раз Татьяна увиделась с мужем 16 мая, после этого следователь несколько раз обещал жене свидание, но его так и не случилось. Татьяна рассказала, что отправила следователю запрос на свидание заказным письмом и уже две недели никакого ответа на него нет. Но сдаваться она не намерена. Женщина хочет не только просто добиться встречи с мужем, но и защитить его.

В чем обвиняют Манишина?

52-летнего замглавы Калманского района Виталия Манишина задержали в мае 2023 года по подозрению в убийстве девушки в 1989 году. СМИ и источники amic.ru сообщали, что Манишин в ходе разбирательства признался в убийстве пяти абитуриенток АлтГТУ в 1998–2000 годах. 21 июня мужчине предъявили обвинение, затем была безуспешная попытка обжаловать меру пресечения Манишину и изменить ее на домашний арест. Сейчас Манишин находится в СИЗО №1.

Напомним, что официально причастность Манишина к убийствам абитуриенток АлтГУ правоохранители пока не подтверждали.