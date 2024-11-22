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Замглавы Минстроя призвал не называть застройщиков обнаглевшими

По словам Стасишина, текущая ситуация не позволяет делать выводы о том, что застройщики имеют сверхприбыли

22 ноября 2024, 19:12, ИА Амител

Стройка / Фото: unsplash.com / Troy Mortier
Стройка / Фото: unsplash.com / Troy Mortier

Замглавы Минстроя Никита Стасишин призвал не называть российских застройщиков обнаглевшими, так как девелоперы не получают сверхприбыли. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что российские застройщики совсем обнаглели, повысив цены на жилье в два раза относительно стоимости квартир несколько лет назад.

По словам Стасишина, текущая ситуация не позволяет делать выводы о том, что застройщики имеют сверхприбыли. Он считает, что публично посылать подобные сигналы опасно, как и связывать с этим ожидания по снижению цены жилья.

"Цена квадратного метра сегодня формируется не хотелками застройщиков, а затратами себестоимости инвестиционной себестоимости и маржинальности. Банки знают каждого застройщика, мы знаем каждую маржинальность", – сказал он.

По словам замглавы ведомства, по стране она не превышает 15-17%, а где она ниже, банки просто не финансируют начало проектов.

недвижимость

Комментарии 3

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Гость

20:36:27 22-11-2024

Вот сказал замминистра- а я верю! А еще я верю в русалок, в домовых и в светлое капиталистическое будущее...

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Гость

09:08:48 23-11-2024

Ну если министры и правители сделали всё что бы цены на ВСЁ стали заоблачными, то тогда да, застройщики не виноваты что у них метр жилья золотой...!

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Андрей

10:59:54 23-11-2024

Ну почему? Они просто идут в ногу с Набиулиной.

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