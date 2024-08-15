Замглавы МВД рассказал, что ему четыре раза звонили мошенники из Украины

Кубышко отметил, что злоумышленники могут атаковать любого гражданина

15 августа 2024, 19:20, ИА Амител

Телефонный мошенник / Фото: freepik.com

Замглавы МВД Владимир Кубышко рассказал, что ему только за вчера четырежды звонили телефонные мошенники с Украины и пытались вымогать деньги. Как сообщает ТАСС, об этом он сказал на X Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".

"Сидел в кабинете и готовился к выступлению - и получаю очередной звонок с одним и тем же предложением. Я проверил - это украинская туфта. Ну, в общем, какой-то кошмар", — рассказал он, отметив, что проблема мошенников касается всех.

По его словам, количество мошенничеств за последнее время выросло. При этом 82% из них совершены с применением информационно-телекоммуникационных технологий. Кубышко напомнил, что недавно их жертвой стала и знаменитая певица Лариса Долина, продавшая квартиру.