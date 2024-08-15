Замглавы МВД рассказал, что ему четыре раза звонили мошенники из Украины
Кубышко отметил, что злоумышленники могут атаковать любого гражданина
15 августа 2024, 19:20, ИА Амител
Замглавы МВД Владимир Кубышко рассказал, что ему только за вчера четырежды звонили телефонные мошенники с Украины и пытались вымогать деньги. Как сообщает ТАСС, об этом он сказал на X Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
"Сидел в кабинете и готовился к выступлению - и получаю очередной звонок с одним и тем же предложением. Я проверил - это украинская туфта. Ну, в общем, какой-то кошмар", — рассказал он, отметив, что проблема мошенников касается всех.
По его словам, количество мошенничеств за последнее время выросло. При этом 82% из них совершены с применением информационно-телекоммуникационных технологий. Кубышко напомнил, что недавно их жертвой стала и знаменитая певица Лариса Долина, продавшая квартиру.
19:31:12 15-08-2024
Сегодня только дважды звонили с украинских номеров. Отправляю в бан. А вообще количество звонков мошенников за последние дни резко возросло. Хорошо, что телефон определяет "спам".
19:54:29 15-08-2024
Замглавы МВД не может оградить себя от звонков мошенников? Интересно девки пляшут...
08:06:37 16-08-2024
Гость (19:54:29 15-08-2024) Замглавы МВД не может оградить себя от звонков мошенников? И... Ну это же не одиночные пикеты кошмарить. Тут технологии нужны, мозги.
20:13:30 15-08-2024
ПФ.. удивил.. по 10 раз на дню такие звонят.
22:06:17 15-08-2024
идрить мадридь... а мне почему то не звонят мошонники с окраины... наверное у меня бабла нету столько на счетах, как у замминистра и я им не интересен...
08:02:18 16-08-2024
Гость (22:06:17 15-08-2024) идрить мадридь... а мне почему то не звонят мошонники с окра... у меня тоже денег нет на счетах, но чубатые звонят несколько раз в день. возможно, вы не определяете их по говору и думаете что это местные?
08:49:46 16-08-2024
Элен без ребят (08:02:18 16-08-2024) возможно, вы не определяете их по говору и думаете что это местные? мне, в принципе, редко идут звонки с незнакомых номеров. и в основном это опсосы или банки. а вот чтоб самый главный полицейский ЦБ позвонил, такого вообще не было.
09:14:55 16-08-2024
Сейчас уже пишут, что возникла новая культура телефонной коммуникации: не отвечать на звонки с неизвестных номеров. Действительно, в последние лет 5 с незнакомых номеров звонят лишь мошенники и … банки, МФО с предложением услуг. Замечаю за собой: перед первым нужным звонком, если меня не в контактах у абонента, шлю СМС, по какому вопросу хочу обратиться или сообщаю имя, чтобы человек взял трубку. Похоже, мошенники приучили нас к этому.