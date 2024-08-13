Долина рассказала, что стала жертвой украинских мошенников

Она заявила, что возбуждено уголовное дело, а ее квартира арестована

13 августа 2024, 20:45, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: kino-teatr.ru

Певица Лариса Долина записала видеообращение после того, как она стала жертвой мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Долина рассказала, что стала жертвой аферистов, которые совершили в ее сторону "очень изощрённые и спланированные мошеннические действия".

"По данному факту возбуждено уголовные дело, я признана потерпевшей, а на мою квартиру наложен арест. Предварительным следствием установлено что мошенники находятся на территории Украины и только что они выложили в соцсетях якобы от меня обращение чудовищного характера", — заявила она.

Ранее СМИ сообщили, что Долину уговорили продать квартиру, а вырученные за это средства положить на "безопасный счет". Кроме того, она якобы отдала им 68 млн рублей сбережений.