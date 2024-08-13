Долина рассказала, что стала жертвой украинских мошенников
Она заявила, что возбуждено уголовное дело, а ее квартира арестована
13 августа 2024, 20:45, ИА Амител
Певица Лариса Долина записала видеообращение после того, как она стала жертвой мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Долина рассказала, что стала жертвой аферистов, которые совершили в ее сторону "очень изощрённые и спланированные мошеннические действия".
"По данному факту возбуждено уголовные дело, я признана потерпевшей, а на мою квартиру наложен арест. Предварительным следствием установлено что мошенники находятся на территории Украины и только что они выложили в соцсетях якобы от меня обращение чудовищного характера", — заявила она.
Ранее СМИ сообщили, что Долину уговорили продать квартиру, а вырученные за это средства положить на "безопасный счет". Кроме того, она якобы отдала им 68 млн рублей сбережений.
09:43:46 14-08-2024
Так и запишем. Долина поддержала ВСУ на 200 млн руб, а теперь списывает это на мошенников.
09:50:33 14-08-2024
продала - выезжай из квартиры.
10:05:18 14-08-2024
гость (09:50:33 14-08-2024) продала - выезжай из квартиры. ... что, последнюю что ли?
10:05:00 14-08-2024
С апреля по июль изощренно окучивали.
10:29:11 14-08-2024
68 лет ещё и уже такое слабоумие...