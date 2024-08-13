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Долина рассказала, что стала жертвой украинских мошенников

Она заявила, что возбуждено уголовное дело, а ее квартира арестована

13 августа 2024, 20:45, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: kino-teatr.ru
Лариса Долина / Фото: kino-teatr.ru

Певица Лариса Долина записала видеообращение после того, как она стала жертвой мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Долина рассказала, что стала жертвой аферистов, которые совершили в ее сторону "очень изощрённые и спланированные мошеннические действия".

"По данному факту возбуждено уголовные дело, я признана потерпевшей, а на мою квартиру наложен арест. Предварительным следствием установлено что мошенники находятся на территории Украины и только что они выложили в соцсетях якобы от меня обращение чудовищного характера", — заявила она.

Ранее СМИ сообщили, что Долину уговорили продать квартиру, а вырученные за это средства положить на "безопасный счет". Кроме того, она якобы отдала им 68 млн рублей сбережений.

Происшествия

Комментарии 5

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Гость

09:43:46 14-08-2024

Так и запишем. Долина поддержала ВСУ на 200 млн руб, а теперь списывает это на мошенников.

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гость

09:50:33 14-08-2024

продала - выезжай из квартиры.

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Гость

10:05:18 14-08-2024

гость (09:50:33 14-08-2024) продала - выезжай из квартиры. ... что, последнюю что ли?

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Гость

10:05:00 14-08-2024

С апреля по июль изощренно окучивали.

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Гость

10:29:11 14-08-2024

68 лет ещё и уже такое слабоумие...

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