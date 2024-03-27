Замглавы по производственной части барнаульской колонии задержали за взятку

Подполковника внутренней службы поймали с поличным — он получал очередную сумму за лояльность

27 марта 2024, 18:35, ИА Амител

Сотрудники ФСБ / Фото: vk.com/rufsb

Сотрудники управления ФСБ России по Алтайскому краю совместно с отделом собственной безопасности УФСИН России региона задержали за взятку заместителя начальника по производственной части ФКУ ИК-3 подполковника внутренней службы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления спецслужбы.

Установлено, что с 2020 года замначальника колонии лично получал деньги от индивидуального предпринимателя, который производил металлические изделия с привлечением осужденных, за лояльное отношение к фирме и обеспечение возможности осуществлять свою деятельность без каких-либо препятствий.

"Для видимости законности действий заместитель начальника формально занижал объем выполненных работ индивидуального предпринимателя и фактическую стоимость изделий. Разница дохода от реально изготовленной продукции и зафиксированными сведениями в документации и являлась передаваемой должностному лицу взяткой", — рассказали в ФСБ.После получения очередного транша на сумму в 490 тысяч рублей подполковника внутренней службы задержали с поличным оперативные сотрудники ведомства. По предварительной информации, общая сумма заработанных средств превысила 1 млн рублей.

Следователи отдела по Индустриальному району Барнаула СУ СК России по Алтайскому краю возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). По ходатайству следователя задержанный заключен под стражу.