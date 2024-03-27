Замглавы по производственной части барнаульской колонии задержали за взятку
Подполковника внутренней службы поймали с поличным — он получал очередную сумму за лояльность
27 марта 2024, 18:35, ИА Амител
Сотрудники управления ФСБ России по Алтайскому краю совместно с отделом собственной безопасности УФСИН России региона задержали за взятку заместителя начальника по производственной части ФКУ ИК-3 подполковника внутренней службы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления спецслужбы.
Установлено, что с 2020 года замначальника колонии лично получал деньги от индивидуального предпринимателя, который производил металлические изделия с привлечением осужденных, за лояльное отношение к фирме и обеспечение возможности осуществлять свою деятельность без каких-либо препятствий.
"Для видимости законности действий заместитель начальника формально занижал объем выполненных работ индивидуального предпринимателя и фактическую стоимость изделий. Разница дохода от реально изготовленной продукции и зафиксированными сведениями в документации и являлась передаваемой должностному лицу взяткой", — рассказали в ФСБ.После получения очередного транша на сумму в 490 тысяч рублей подполковника внутренней службы задержали с поличным оперативные сотрудники ведомства. По предварительной информации, общая сумма заработанных средств превысила 1 млн рублей.
Следователи отдела по Индустриальному району Барнаула СУ СК России по Алтайскому краю возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). По ходатайству следователя задержанный заключен под стражу.
18:45:40 27-03-2024
а зачем он заходил на эту должность?
22:07:55 28-03-2024
Ох как минусят. Приведите доводы, с чем не согласны?
22:09:14 28-03-2024
Извините - пароньте, (18:45:40 27-03-2024) а зачем он заходил на эту должность?... Так ответ в названии статьи.
23:38:59 27-03-2024
Уж очень много у нас полковников, а подполковников ещё больше. Их бы на реальные работы на благо Родины. А они вон чего ... Лишать званий и запрет на всех членов семьи занимать руководящие должности до пятого колена в госструктурах. Ну и конфискация естественно всего, что нажито "непосильным" трудом, а нажито у полковников и тех, что пониже, достаточно.
08:28:09 28-03-2024
если казнить бандитов, которые как показывает жизнь не перевоспитываются, то персонал работников зон можно значительно сократить.
08:39:32 28-03-2024
На СВО этого деятеля!