Теракт в Барнауле хотели устроить трое сибиряков в день выборов. Видео задержания
Всех троих задержали сотрудники ФСБ при попытке поджога избирательного штаба
25 марта 2024, 15:00, ИА Амител
В Алтайском крае задержали трех жителей Новосибирской области, собиравшихся в день выборов совершить теракт, сообщает региональная ФСБ.
"Лидер преступной группы, 2001 года рождения, приехал в Алтайский край в конце 2023 году на заработки. После получения задания от представителей запрещенной на территории РФ террористической организации, с которыми продолжительное время поддерживал контакт, разработал схему по совершению террористического акта в Барнауле", - рассказали в ведомстве.
Молодой человек привлек двоих приятелей, 1998 и 2006 годов рождения. Они изготовили пять коктейлей Молотова, с помощью которых намеревались поджечь один из региональных избирательных штабов накануне проведения выборов президента России.
Возле здания штаба при попытке совершения теракта всех троих задержали сотрудники ФСБ. Возбуждено уголовное дело по признакам "покушения на совершение террористического акта, совершенного группой лиц по предварительному сговору". Сибиряков заключили под стражу.
15:08:50 25-03-2024
Лидер??? Да это обоссанец какой-то. Надеюсь просидит лет 20 минимум.
15:34:59 25-03-2024
горожанка (15:08:50 25-03-2024) Лидер??? Да это обоссанец какой-то. Надеюсь просидит лет 20... А зачем ему сидеть,лучше в такое время СВО - только смертная казнь. Если этого не будет ,то так и будет. Что то в Китае сейчас никто не хулиганит,а потому что прилюдно отстреляли бандитов. Вот так.
15:13:48 25-03-2024
Возле здания штаба их уже ждали сотрудники ФСБ.
08:25:11 26-03-2024
Есть видео,где они на хате бутылки с тряпочками готовят....