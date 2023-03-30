Замглавы российского региона задержали по подозрению в получении особо крупной взятки

Чиновник потребовал от одной из компаний 10% от прибыли по госконтракту в рамках нацпроекта "Здравоохранение"

30 марта 2023, 22:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Заместителя губернатора Ненецкого автономного округа задержали по подозрению во взятке в особо крупном размере. Как сообщает газета "Известия", об этом заявили в пресс-службе СУ СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

По версии следствия, подозреваемый через посредника потребовал от представителя одной из коммерческих компаний передать ему взятку в размере 10% от прибыли, полученной организацией по госконтракту в рамках национального проекта "Здравоохранение". Сумма незаконного дохода чиновника составила 2 млн рублей.

Оба подозреваемых задержали сотрудники ФСБ. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере"). Также дело заведено в отношении его подчинённого, который выступил посредником в получении взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).