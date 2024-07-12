В смертельное ДТП в Алтайском крае попал правительственный автомобиль
Информация о пострадавших в правительственном автомобиле пока неизвестна
12 июля 2024, 17:26, ИА Амител
Автомобиль из автопарка правительства Алтайского края попал в ДТП на Чуйском тракте, в результате которого двое человек погибли и трое госпитализированы, сообщает "Банкфакс".
Напомним, авария произошла 12 июля в 14:10 на 218-м километре Чуйского тракта. Столкнулись Toyota Camry и "Лада Ларгус".
"Автомобиль Toyota Camry может быть связан с автопарком правительства Алтайского края. Об этом, в частности, говорит характерный госномер иномарки. Предполагается, что она может принадлежать КГБУ "Автохозяйство № 1", которое предоставляет автомобили краевым чиновникам", – отмечает издание.
Информация о пострадавших в правительственном автомобиле пока неизвестна.
19:27:23 12-07-2024
А разве у нас не импортозамещение? Почему правительство на авто из недружественных стран ездит? Непатриотично.
20:17:14 12-07-2024
Гость (19:27:23 12-07-2024) А разве у нас не импортозамещение? Почему правительство на а... недружественное правительство
20:55:30 12-07-2024
Ехал бы на УАЗике 60 км в час ни был бы жив.
20:57:49 12-07-2024
Надо пересадить на ЖД. Заодно и дела с пригородным жд сообщением улучшатся. А то бьются и бьются.
10:55:49 13-07-2024
Это же как постараться надо было, чтобы в такую ситуацию попасть. Вчера был дождь? Оказывается был. В одном месте. Неужели на современной японской резине возможно аквапланирование? Только если специально разгоняться по лужам.