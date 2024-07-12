В смертельное ДТП в Алтайском крае попал правительственный автомобиль

Информация о пострадавших в правительственном автомобиле пока неизвестна

12 июля 2024, 17:26, ИА Амител

ДТП в Алтайском крае / Фото: Telegram-канал "Барнаул 22"

Автомобиль из автопарка правительства Алтайского края попал в ДТП на Чуйском тракте, в результате которого двое человек погибли и трое госпитализированы, сообщает "Банкфакс".

Напомним, авария произошла 12 июля в 14:10 на 218-м километре Чуйского тракта. Столкнулись Toyota Camry и "Лада Ларгус".

"Автомобиль Toyota Camry может быть связан с автопарком правительства Алтайского края. Об этом, в частности, говорит характерный госномер иномарки. Предполагается, что она может принадлежать КГБУ "Автохозяйство № 1", которое предоставляет автомобили краевым чиновникам", – отмечает издание.

Информация о пострадавших в правительственном автомобиле пока неизвестна.