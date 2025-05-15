Заходи – живи. Застройщики Барнаула стали чаще предлагать квартиры с ремонтом и мебелью
Часто отделка идет в дополнение к малоликвидным квартирам, которые сложно и долго продаются
15 мая 2025, 15:15, ИА Амител
Низкий спрос на новостройки вынудил барнаульских девелоперов продавать квартиры с ремонтом. Такие предложения были популярны на рынке пять-семь лет назад, однако в "ковидные" и "постковидные" годы (когда квартиры в доме расходились за несколько дней) вариантов с ремонтом найти было практически невозможно. Борьба за покупателя вернула эту опцию. Эксперты отмечают: барнаульцам интересны укомплектованные квартиры, и спрос на них есть. Какие девелоперы предлагают жилье с ремонтом и что в итоге получает покупатель – в материале amic.ru.
"Набирает обороты"
Сегодня в Алтайском крае, по информации "Дом.рф", возводят 741 тыс. квадратных метров жилья. 54% из них (397 тыс. "квадратов") остаются непроданными. Это максимальный показатель за последние годы. Так, например, в апреле 2021-го из 955 тыс. "квадратов" в продаже было только 268 тыс. (28%). Как отмечает руководитель агентства недвижимости "Ключ Риэлт" Константин Никитеев, сейчас рынок "тяжелый", лишенный платежеспособного покупателя. При этом цены на квартиры достигают "потолка".
Справка
Стоимость квадратного метра в барнаульских новостройках, по информации "Дом.рф", составляет 115,4 тыс. рублей. Однако эксперты рынка считают, что стоимость приближается к 150 тыс. рублей.
"Застройщики пробуют разные стратегии, чтобы увеличить продажи. Одна из них – квартиры с ремонтом. Сейчас новостройки проигрывают вторичному рынку, где после покупки семья может заехать и жить. У многих нет возможности платить кредит и делать ремонт. Предложения застройщиков могут заинтересовать покупателей", – отмечает Константин Никитеев.
Большинство квартир, которые девелоперы готовы продать с ремонтом, – большой площади, не самые ликвидные (например, на первых этажах). В этом случае наличие обоев на стенах и плитки на полу позволяет компании быстрее найти покупателя.
"Этот тренд набирает обороты. Пока застройщики делают ремонт не в каждой квартире и не в каждом своем проекте, а выборочно – например, в определенном сегменте. Это могут быть крупногабаритные квартиры в доме с высокой степенью готовности. Также ремонт могут выполнить по запросу покупателя и за дополнительную плату", – говорит президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Марина Ракина.
Квартиры с ремонтом сейчас предлагают ведущие застройщики города – "Союз", "Жилищная инициатива" и другие. Вариантов отделки несколько – это может быть напольное покрытие, обои или покраска стен, двери и сантехника. Более "продвинутый" вариант – с мебелью: кухонным гарнитуром, встроенным шкафом-купе.
И качество предлагаемых решений устраивает покупателей. Риелторы говорят, что все меньше барнаульцев готовы делать дорогостоящий ремонт. Во-первых, он быстро устаревает (интерьер теряет актуальность через три-пять лет), во-вторых, жители города уже не владеют одной квартирой всю жизнь, а часто меняют недвижимость (выбирая другие планировки, квадратуру, локацию).
"Все чаще семьи стали уходить от индивидуальных дизайнерских ремонтов в пользу более демократичных решений, где сопоставимы "цена-качество". Сейчас можно быстро поменять обои, перекрасить стены, даже фасады на кухне заменить, и таким образом интерьер обновляется. Все идет к тому, что люди не зацикливаются на ремонте и делают его один раз и на 20 лет", – отмечает Марина Ракина.
Опыт лидеров
Несмотря на возросший спрос на квартиры с ремонтом, риелторы не считают, что предложения станут массовыми. Во-первых, сложный и тонкий вопрос ценообразования. Девелоперы не стремятся заработать на ремонте, для них главное – распродать весь дом. Если стоимость квартиры с ремонтом будет незначительно выше предложений без него, спрос на "черновые" варианты упадет. Если же "переломить" ценник на ремонт, покупать квартиры перестанут.
Другой момент – потребительный терроризм. И хотя с 1 сентября 2024-го гарантийный срок по новостройкам сократили (с пяти до трех лет), а размеры компенсаций дольщикам снизили, не каждый застройщик захочет после сдачи дома в течение трех лет устранять возникающие проблемы косметического ремонта. Риелторы предполагают, что компании могут выводить за пределы основного договора условия гарантий на ремонт.
В целом эксперты считают, что интерес к укомплектованным квартирам от застройщиков в Барнауле будет расти. Этот продукт, например, хорошо прижился в Москве и пока не сдает свои позиции.
"У компании "ПИК", лидера российского строительного рынка, было много квартир с ремонтом, и они хорошо продавались. Сейчас покупатели жалуются, что качество отделки снизилось, однако не перестали брать такие квартиры. Опять же, играет роль качество жизни. Если во всем доме или подъезде уже сделан ремонт, люди не слушают годами работу перфораторов. В Барнауле ремонты целыми подъездами пока не делают. Но как дальше будет развиваться рынок – неизвестно. Возможно, и мы когда-то увидим дома, где во всех квартирах уже сделан ремонт", – предполагает Константин Никитеев.
15:20:53 15-05-2025
какой РЕМОНТ в новой квартире? или так построена, что требуется?
15:27:33 15-05-2025
" Риелторы говорят(интерьер теряет актуальность через три-пять лет), во-вторых, жители города уже не владеют одной квартирой всю жизнь, а часто меняют недвижимость (выбирая другие планировки, квадратуру, локацию)"
Говорят, что в Москве кур доят! Поменьше нужно слушать риелторов-лохотронщиков. Квартиры с ремонтом продают не Застройщики, а неудачливые инвесторы в бетон, среди которых очень много членов семей Застройщиков в том числе. Просто хочется успеть скинуть, пусть даже с дисконтом на ремонт, перед неминуемым, долговременным и катастрофическим обвалом на рынке недвижимости.
16:01:52 15-05-2025
Гость (15:27:33 15-05-2025) " Риелторы говорят(интерьер теряет актуальность через три-пя... Ага ага. Здравствуйте, Свидетель обвала цен на недвигу) как там обвал? Все никак не обвалятся цены что то. За семь лет однушка в Барнауле подорожала в три раза)
17:19:22 15-05-2025
Гость (16:01:52 15-05-2025) Ага ага. Здравствуйте, Свидетель обвала цен на недвигу) как ...
Ну, лови, щитовод ЕГЭшный! 2009 год: средняя стоимость квадратного метра жилья в Барнауле - 40481 рубль. Среднегодовой курс доллара в 2009-м 31.72 рубля. 40481/31.72=1276 долларов/кв.м. 2014 год: кв.м. 50625 рублей, доллар 38.47 50625/38.47=1315 долларов/ кв.м. 2019 год: 48974 рублей/кв.м 64.73 за доллар 48974/64.73=756 долларов/ кв.м 2024 год: 114898 руб/кв.м 96.5 за доллар 114898/96.5=1190 долларов/кв.м.
Итого, купив квадратный метр бетона в 2009 году за 15 лет инвестиций ты потерял в 2024 году 86 долларов с квадратного метра, без учета инфляции самого доллара. А отрицательную прибыль в рублях ты можешь подсчитывать конечно, если сможешь продать свой бетон. Кстати, как убыток в 86 долларов получился, сможешь вычислить или помочь?
17:30:54 15-05-2025
Гость (17:19:22 15-05-2025) Ну, лови, щитовод ЕГЭшный! 2009 год: средняя стоимость к... не репрезентативная выборка! В год в России доллар мог стоить55 рублей потом 120 и сейчас наоборот до 82 рублей. В зависимости от качества жилья, площади, локации цена квадратного метра тоже гуляет.
17:54:15 15-05-2025
Гость (17:30:54 15-05-2025) не репрезентативная выборка! В год в России доллар мог стоит...
Поэтому и написано, что берется средняя стоимость квадратного метра и среднегодовой курс доллара. А так называемую волатильность рубля, о которой вы говорите, вообще не представляется возможным учесть в моменте, иначе будет самая обычная подтасовка.
09:14:53 16-05-2025
Гость (17:19:22 15-05-2025) Ну, лови, щитовод ЕГЭшный! 2009 год: средняя стоимость к... Что эти доллары сравнивать... Мы в России живём и у нас рубли. Но можно точно сказать, что большинство людей во столько раз больше не стали зарабатывать в рублях, во-сколько подорожали квартиры в рублях, если брать одни и те же периоды времени. Вот поэтому и стоит рынок. Зарабатывали бы пропорционально росту, и за 150 за квадрат забирали бы как за здрасьте.
Я у себя все цифры записываю. К примеру я в 2019г заработал на 30% больше, чем в 2024 (в связи с ситуацией в стране), а жильё да, в 3 раза подорожало. Соответственно тогда мне было гораздо проще его купить, чем сейчас, если бы оно было нужно.
В 2017г инвестировал в новостройку однёшку 30+ м2. Дом задержали со сдачей (Барнаулкапстрой на Павл. тракте), потом кое как ещё даже не сдали в 2019г, выставил на продажу, тысяч на 200 дороже чем брал. Одна женщина проявила интерес, но просила скидку. Вышло бы, что на 50 дороже продал бы. А до сдачи дома уже было рукой подать. Я говорю, я 2 года ждал сдачу дома, чтобы 50 000 заработать? И отказался. Оставил. Сделал ремонт под сдачу в аренду. И как оказалось не зря. В 2020г цены поскакали.
09:19:19 16-05-2025
Гость (17:19:22 15-05-2025) Ну, лови, щитовод ЕГЭшный! 2009 год: средняя стоимость к... глобально так, но у нас тут зарплата в рублях, не знаю как у вас там. поэтому все эти расчеты в долларах отражают общемировую картину, так скажем. но на практике, обычному работяге барнаульскому, от этого ни тепло ни холодно. для всех нас, по факту, в три раза и более повысилась стоимость квадратного метра в новостройке с 2009. не егэшный ты наш.
10:17:26 16-05-2025
Гость (17:19:22 15-05-2025) Ну, лови, щитовод ЕГЭшный! 2009 год: средняя стоимость к... 2009 г. средняя зп - 10277 руб. - нужно 4 средних зп на 1 м2 (ключевая ставка ~8%); 2024 г. средняя зп - 56500 руб. - нужно 2 средних зп на 1 м2 (ключевая ставка ~20%). - что это значит? подешевели квартиры или подорожали? доступность выросла в сухих цифрах зп/м2, а кредиты стали практически недоступны. накопить из-за инфляции и ставки и все еще очень низких доходах можно сказать нереально. в итоге сейчас получаем более доступные квадраты чем в 2009 в два раза по зп/м2, но без доступных кредитов. и с чего чего-то должно подешеветь? если в гораздо более перспективном 2009 г. доступность жилья по отношению к зп была в два раза ниже? судя по тенденции нас ожидает только рост стоимости м2 в рублях, причем значительный, как только ставку понизят и все побегут скупать все подряд - цены взлетят. но и если долго не понизят ставку, то цены никто снижать не будет. какие на это предпосылки? себестоимость строительства растет не по дням, а по часам, не считая ростовщиков и остальные прокладки.
17:00:34 15-05-2025
Гость (15:27:33 15-05-2025) " Риелторы говорят(интерьер теряет актуальность через три-пя... Ждем обвала всей деревней
13:08:12 16-05-2025
Гость (15:27:33 15-05-2025) " Риелторы говорят(интерьер теряет актуальность через три-пя... Катастрофический обвал цен на недвижимость?)))Не смеши ,клоун. Моя полноценная двушка на Балтийской растет в цене постоянно, и удивлена она(квартира))) твоим рассуждениям "о неминуемым, долговременным и катастрофическим обвалом на рынке недвижимости."
20:13:32 15-05-2025
Похоже на допопции при продаже авто
20:19:47 15-05-2025
Ребята нп видитпся на "помогал - риэлтеров". Кому жить в квартире ВАМ поэтому только вы делаете себе ЖИЗНЬ.Все эти люди вас только обворуют и им всеравно.Ч итайте озывы смотрите в оба и будте всегда с Богом.Удачи вам.
12:57:35 16-05-2025
Ну да, с ремонтом, особенно с сантехникой. Сам торгую в оптовой компании по сантехнике, и эти самые застройщики берут, самый дешевый фаянс и смесители(Китай) со словами "продай мне дешевле, все равно они(покупатели квартир с ремонтом) будут эти выкидывать(качество оставляет желать лучшего)а ставить новые". А дерут за сантехнику цены как будто это Grohe (Грое)
15:28:33 16-05-2025
Такое впечатление, что в России все миллиардеры. Заходи, живи.