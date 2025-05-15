Заходи – живи. Застройщики Барнаула стали чаще предлагать квартиры с ремонтом и мебелью

Часто отделка идет в дополнение к малоликвидным квартирам, которые сложно и долго продаются

15 мая 2025, 15:15, ИА Амител

Стройка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Низкий спрос на новостройки вынудил барнаульских девелоперов продавать квартиры с ремонтом. Такие предложения были популярны на рынке пять-семь лет назад, однако в "ковидные" и "постковидные" годы (когда квартиры в доме расходились за несколько дней) вариантов с ремонтом найти было практически невозможно. Борьба за покупателя вернула эту опцию. Эксперты отмечают: барнаульцам интересны укомплектованные квартиры, и спрос на них есть. Какие девелоперы предлагают жилье с ремонтом и что в итоге получает покупатель – в материале amic.ru.

"Набирает обороты"

Сегодня в Алтайском крае, по информации "Дом.рф", возводят 741 тыс. квадратных метров жилья. 54% из них (397 тыс. "квадратов") остаются непроданными. Это максимальный показатель за последние годы. Так, например, в апреле 2021-го из 955 тыс. "квадратов" в продаже было только 268 тыс. (28%). Как отмечает руководитель агентства недвижимости "Ключ Риэлт" Константин Никитеев, сейчас рынок "тяжелый", лишенный платежеспособного покупателя. При этом цены на квартиры достигают "потолка".

Справка

Стоимость квадратного метра в барнаульских новостройках, по информации "Дом.рф", составляет 115,4 тыс. рублей. Однако эксперты рынка считают, что стоимость приближается к 150 тыс. рублей.

"Застройщики пробуют разные стратегии, чтобы увеличить продажи. Одна из них – квартиры с ремонтом. Сейчас новостройки проигрывают вторичному рынку, где после покупки семья может заехать и жить. У многих нет возможности платить кредит и делать ремонт. Предложения застройщиков могут заинтересовать покупателей", – отмечает Константин Никитеев.

Большинство квартир, которые девелоперы готовы продать с ремонтом, – большой площади, не самые ликвидные (например, на первых этажах). В этом случае наличие обоев на стенах и плитки на полу позволяет компании быстрее найти покупателя.

"Этот тренд набирает обороты. Пока застройщики делают ремонт не в каждой квартире и не в каждом своем проекте, а выборочно – например, в определенном сегменте. Это могут быть крупногабаритные квартиры в доме с высокой степенью готовности. Также ремонт могут выполнить по запросу покупателя и за дополнительную плату", – говорит президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Марина Ракина.

Квартиры с ремонтом сейчас предлагают ведущие застройщики города – "Союз", "Жилищная инициатива" и другие. Вариантов отделки несколько – это может быть напольное покрытие, обои или покраска стен, двери и сантехника. Более "продвинутый" вариант – с мебелью: кухонным гарнитуром, встроенным шкафом-купе.

И качество предлагаемых решений устраивает покупателей. Риелторы говорят, что все меньше барнаульцев готовы делать дорогостоящий ремонт. Во-первых, он быстро устаревает (интерьер теряет актуальность через три-пять лет), во-вторых, жители города уже не владеют одной квартирой всю жизнь, а часто меняют недвижимость (выбирая другие планировки, квадратуру, локацию).

"Все чаще семьи стали уходить от индивидуальных дизайнерских ремонтов в пользу более демократичных решений, где сопоставимы "цена-качество". Сейчас можно быстро поменять обои, перекрасить стены, даже фасады на кухне заменить, и таким образом интерьер обновляется. Все идет к тому, что люди не зацикливаются на ремонте и делают его один раз и на 20 лет", – отмечает Марина Ракина.

Опыт лидеров

Несмотря на возросший спрос на квартиры с ремонтом, риелторы не считают, что предложения станут массовыми. Во-первых, сложный и тонкий вопрос ценообразования. Девелоперы не стремятся заработать на ремонте, для них главное – распродать весь дом. Если стоимость квартиры с ремонтом будет незначительно выше предложений без него, спрос на "черновые" варианты упадет. Если же "переломить" ценник на ремонт, покупать квартиры перестанут.

Другой момент – потребительный терроризм. И хотя с 1 сентября 2024-го гарантийный срок по новостройкам сократили (с пяти до трех лет), а размеры компенсаций дольщикам снизили, не каждый застройщик захочет после сдачи дома в течение трех лет устранять возникающие проблемы косметического ремонта. Риелторы предполагают, что компании могут выводить за пределы основного договора условия гарантий на ремонт.

В целом эксперты считают, что интерес к укомплектованным квартирам от застройщиков в Барнауле будет расти. Этот продукт, например, хорошо прижился в Москве и пока не сдает свои позиции.

"У компании "ПИК", лидера российского строительного рынка, было много квартир с ремонтом, и они хорошо продавались. Сейчас покупатели жалуются, что качество отделки снизилось, однако не перестали брать такие квартиры. Опять же, играет роль качество жизни. Если во всем доме или подъезде уже сделан ремонт, люди не слушают годами работу перфораторов. В Барнауле ремонты целыми подъездами пока не делают. Но как дальше будет развиваться рынок – неизвестно. Возможно, и мы когда-то увидим дома, где во всех квартирах уже сделан ремонт", – предполагает Константин Никитеев.