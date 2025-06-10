Заморозка украинского конфликта приведет к ядерной войне, заявил Мединский
Россия хочет заключить полноценный мир, отметил помощник президента
10 июня 2025, 08:00, ИА Амител
Если заморозить российско-украинский конфликт по линии фронта, не договорившись об условиях мира, через некоторое время Украина совместно с НАТО начнет отвоевывать территории, считает глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.
По его словам, такая ситуация может привести к ядерной войне.
"Это будет конец планеты, это будет ядерная война", – сказал Мединский в интервью RT.
Помощник президента отметил, что Россия хочет "остановиться, заключить полноценный мир и признать новые территории".
Мединский привел в пример ситуацию со спорной территорией между Арменией и Азербайджаном – Нагорным Карабахом, где конфликт длился с 1918 по 2023 год. По его мнению, заморозка боевых действий приведет к созданию такой же проблемы, но большего масштаба.
08:28:22 10-06-2025
"Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник" (Крылов И.)
09:09:51 10-06-2025
Гость (08:28:22 10-06-2025) "Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пир... вобщемто он прав.
вопрс как всегда в деталях.
09:25:47 10-06-2025
Гость (08:28:22 10-06-2025) "Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пир... да, ЕГ по русскому вы бы не сдали.
13:11:10 10-06-2025
Musik (09:25:47 10-06-2025) да, ЕГ по русскому вы бы не сдали.... Что не так?
09:01:10 10-06-2025
Всем помереть не обидно. Можно не дожидаться момента истины и начать первыми. Вот бы посмотреть!
09:28:15 10-06-2025
Это говорит назначенный переговорщик? Докатились.
09:30:11 10-06-2025
а это войдет в новую "диссертацию" мединского?
09:30:55 10-06-2025
Страшнее Страшного уже не будет (мы достигли дна). Паны ругаются, у холопов чубы трещат.
09:49:34 10-06-2025
"После атак Украины по территории России граждане требуют более жестких действий в отношении Киева, вплоть до удара «Орешником» по крупнейшим городам республики. Об этом рассказал помощник президента РФ Владимир Мединский в беседе с журналистом RT Риком Санчесом."
11:02:54 10-06-2025
Musik (09:49:34 10-06-2025) "После атак Украины по территории России граждане требуют бо... граждане требуют -- прикольно
11:07:25 10-06-2025
Гость (11:02:54 10-06-2025) граждане требуют -- прикольно... и тут в комментах было - да, прямо требуют.
11:20:15 10-06-2025
прав Мединский. Плюсую
грамотный политик.
Действительно шаблон Карабаха - через карабах разваливали СССР ми 6 и цру с украиной не прокатит
Тут основательный мир нужен. Надолго и без фашистов.
11:27:39 10-06-2025
майор (11:20:15 10-06-2025) прав Мединский. Плюсуюграмотный политик. Действитель... СМЕРШу много работы...
11:23:11 10-06-2025
Условный "запад" закусился не на шутку и пока по зубам не получит, скорее всего не успокоится, так было уже неоднократно в истории, НО наличие современного вооружения, в том числе и ядерного, делает этот конфликт опасным для всего человечества.
15:11:56 10-06-2025
ППШариков (11:23:11 10-06-2025) Условный "запад" закусился не на шутку и пока по зубам не по... В первую очередь это касается тех обезьянок,которые водятся в цветущем саду.
16:19:06 10-06-2025
Гость (15:11:56 10-06-2025) В первую очередь это касается тех обезьянок,которые водятся ... И "тявкают"громче всех....«Ай, Моська! Знать, она сильна, что лает на слона» (с)
11:25:49 10-06-2025
в целом согласен.
пока у хохлов есть деньги и оружие они будут воевать.
передышка сейчас нужна именно им.
подбить мобрезерв, отстроить укрепления, перекрутить логистику с учетом ситуации на фронте, и получить оружие.
после этого начнется по новой, и думаю, что сильно тяжелее, раз Мединский говорит о ЯВ.
13:47:33 10-06-2025
Человеку простому нужен мир, работа за достойную зарплату, жилье.
15:22:21 10-06-2025
Гость (13:47:33 10-06-2025) Человеку простому нужен мир, работа за достойную зарплату, ж... Ну а "демократическим" капиталистам нужны несметные богатства России.Поэтому военный блок НАТО (Северо-атлантический альянс) и подобрался к её границам.
16:30:22 10-06-2025
Гость (15:22:21 10-06-2025) Ну а "демократическим" капиталистам нужны несметные богатств... Несметные богатства и так принадлежат капиталистам. Наша нефть идёт им, газ им, алмазы им, уран им. Добывается всё это тоже их техникой с советских времён. Захотели - создали СССР, захотели - развалили. Пенсию захотели - отодвинули на 5 лет. Медицину захотели и сделали недоступной. Так что расслабься и получай удовольствие.
15:26:21 10-06-2025
Гость (13:47:33 10-06-2025) Человеку простому нужен мир, работа за достойную зарплату, ж... Ничего у тебя этого "простой человек" не будет, если не довести этот конфликт до решения всех поставленных задач!!!
17:33:55 10-06-2025
Гость (15:26:21 10-06-2025) Ничего у тебя этого "простой человек" не будет, если не дове... этот кончится, начнется другой - всю жизнь страны воюют