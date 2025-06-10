Заморозка украинского конфликта приведет к ядерной войне, заявил Мединский

Россия хочет заключить полноценный мир, отметил помощник президента

10 июня 2025, 08:00, ИА Амител

Солдаты на войне / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Если заморозить российско-украинский конфликт по линии фронта, не договорившись об условиях мира, через некоторое время Украина совместно с НАТО начнет отвоевывать территории, считает глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

По его словам, такая ситуация может привести к ядерной войне.

"Это будет конец планеты, это будет ядерная война", – сказал Мединский в интервью RT.

Помощник президента отметил, что Россия хочет "остановиться, заключить полноценный мир и признать новые территории".

Мединский привел в пример ситуацию со спорной территорией между Арменией и Азербайджаном – Нагорным Карабахом, где конфликт длился с 1918 по 2023 год. По его мнению, заморозка боевых действий приведет к созданию такой же проблемы, но большего масштаба.