Россия и Украина могли подписать мирный договор еще в феврале 2022 года, заявил Мединский

Причем тогда условия соглашения были мягче, чем сейчас

09 июня 2025, 22:40, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский в интервью RT заявил, что предлагаемые Россией условия мира с Украиной в 2022 году были мягче, чем сейчас.

По словам Мединского, мирный договор могли подписать еще 28 февраля 2022 года, если бы украинская сторона сама принимала решения.

"Если бы Украина хотела, если бы она была готова, если бы она сама принимала за себя решения, то мы могли подписать мирный договор 28 февраля 2022 года на первой встрече", – сказал помощник президента.

Мединский подчеркнул, что условия мирного договора на первых переговорах были мягче, чем сейчас. В частности, он включал в себя отказ Украины от вступления в НАТО и размещения иностранных военных баз на своей территории, а также признание результатов референдума в Крыму.

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