Заморозки и штормовой ветер ожидаются в Сибири в ближайшие дни

В выходные при этом температура повысится, утверждает Роман Вильфанд

23 апреля 2025, 12:40, ИА Амител

Фото: Michael Held / unsplash.com

Заморозки и сильный ветер ожидаются в регионах Сибири в ближайшие дни, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"В Кемеровской области пройдет сильный дождь, выпадет до 41 мм осадков. В Туве ветер будет развивать скорость до 25 м/с, что приведет к пыльной буре, в Иркутской и Томской областях тоже ветер будет сильным – до 22 м/с. В Томской области пройдет дождь с мокрым снегом, ветер усилится до 22 м/с. И во всех этих регионах будет холодная погода с заморозками", – сказал он.

При этом в выходные ожидается резкое потепление до +22...+27 градусов.