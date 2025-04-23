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Заморозки и штормовой ветер ожидаются в Сибири в ближайшие дни

В выходные при этом температура повысится, утверждает Роман Вильфанд

23 апреля 2025, 12:40, ИА Амител

Фото: Michael Held / unsplash.com
Фото: Michael Held / unsplash.com

Заморозки и сильный ветер ожидаются в регионах Сибири в ближайшие дни, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"В Кемеровской области пройдет сильный дождь, выпадет до 41 мм осадков. В Туве ветер будет развивать скорость до 25 м/с, что приведет к пыльной буре, в Иркутской и Томской областях тоже ветер будет сильным – до 22 м/с. В Томской области пройдет дождь с мокрым снегом, ветер усилится до 22 м/с. И во всех этих регионах будет холодная погода с заморозками", – сказал он.

При этом в выходные ожидается резкое потепление до +22...+27 градусов.

Погода Сибирь

Комментарии 5

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Гость

12:55:30 23-04-2025

Летом будет жарко. Зимой будет холодно.

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Гость

13:36:41 23-04-2025

Ну и в итоге - про АК ни слова))

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Гость

14:59:29 23-04-2025

Я Вас больше скажу! В апреле каждый год так и мы не удивляемся. Даже в начале мая такое бывает.

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Вячеслав

15:08:34 23-04-2025

У природы нет плохой погоды,,,,,

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Гость

16:35:41 23-04-2025

Вячеслав (15:08:34 23-04-2025) У природы нет плохой погоды,,,,,... просто хотелось прогнозировать её, под конкретные планы

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