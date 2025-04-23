Заморозки и штормовой ветер ожидаются в Сибири в ближайшие дни
В выходные при этом температура повысится, утверждает Роман Вильфанд
23 апреля 2025, 12:40, ИА Амител
Фото: Michael Held / unsplash.com
Заморозки и сильный ветер ожидаются в регионах Сибири в ближайшие дни, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"В Кемеровской области пройдет сильный дождь, выпадет до 41 мм осадков. В Туве ветер будет развивать скорость до 25 м/с, что приведет к пыльной буре, в Иркутской и Томской областях тоже ветер будет сильным – до 22 м/с. В Томской области пройдет дождь с мокрым снегом, ветер усилится до 22 м/с. И во всех этих регионах будет холодная погода с заморозками", – сказал он.
При этом в выходные ожидается резкое потепление до +22...+27 градусов.
12:55:30 23-04-2025
Летом будет жарко. Зимой будет холодно.
13:36:41 23-04-2025
Ну и в итоге - про АК ни слова))
14:59:29 23-04-2025
Я Вас больше скажу! В апреле каждый год так и мы не удивляемся. Даже в начале мая такое бывает.
15:08:34 23-04-2025
У природы нет плохой погоды,,,,,
16:35:41 23-04-2025
Вячеслав (15:08:34 23-04-2025) У природы нет плохой погоды,,,,,... просто хотелось прогнозировать её, под конкретные планы