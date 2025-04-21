НОВОСТИОбщество

Синоптики прогнозируют ночные заморозки до - 5°С на Алтае

После ливней в Алтайский край снова придет похолодание

21 апреля 2025, 13:16, ИА Амител

Гололед после оттепели / Фото: amic.ru
Гололед после оттепели / Фото: amic.ru

Резкие перепады температуры прогнозируют синоптики в Алтайском крае в ближайшие дни. После обильных дождей в ночь на 22 апреля в регионе ожидаются заморозки: столбики термометров покажут от 0 до -5°С. Но днем воздух уже прогреется до +10...+15°С. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"Во вторник будет преимущественно без осадков, но ночью местами по юго-востоку возможен небольшой мокрый снег. Порывы ветра достигнут 8–13 м/с. Однако передышка будет недолгой: уже в среду дожди возобновятся. Но они будут не такие обильные, как 20 апреля: осадки ожидаются небольшой и умеренной интенсивности", – сообщила Людмила Сырых.

При этом температура воздуха в дальнейшем будет расти: 23 апреля ночью синоптики прогнозируют 0...+5°С, днем +17...+22°С. Ветер 8–13 м/с, но он может усиливаться до 13–18 м/с.

Алтайский край Погода прогнозы

Комментарии 2

Avatar Picture
гость

13:28:46 21-04-2025

что это? высохло уже все🤷‍♀️

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

13:53:38 21-04-2025

Снег, жара, ураганы, заморозки....
На Алтае что, маленький апокалипсец ?

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров