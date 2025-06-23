Зампред алтайского правительства Юрий Абдуллаев возглавил медиарейтинг чиновников

В первую тройку также вошли министры культуры и здравоохранения

23 июня 2025, 15:40, ИА Амител

Алтайские госслужащие / Коллаж: "Атмосфера"

Заместитель председателя правительства Алтайского края Юрий Абдуллаев стал лидером медиарейтинга госслужащих, которых чаще всего упоминался в СМИ в мае 2025 года. Исследование подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за май:

Юрий Абдуллаев, заместитель председателя правительства – 1-е место, 43 упоминания;

Елена Безрукова, министр культуры – 2-е место, 36 упоминаний;

Дмитрий Попов, министр здравоохранения – 3-е место, 27 упоминаний;

Вячеслав Химочка, министр промышленности и энергетики – 4-е место, 24 упоминания;

Надежда Капура, начальник управления по труду и занятости населения – 5-е место, 23 упоминания.

Медиарейтинг алтайских чиновников за май 2025 года / Источник: "Атмосфера"