Зампред алтайского правительства Юрий Абдуллаев возглавил медиарейтинг чиновников
В первую тройку также вошли министры культуры и здравоохранения
23 июня 2025, 15:40, ИА Амител
Заместитель председателя правительства Алтайского края Юрий Абдуллаев стал лидером медиарейтинга госслужащих, которых чаще всего упоминался в СМИ в мае 2025 года. Исследование подготовила "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за май:
- Юрий Абдуллаев, заместитель председателя правительства – 1-е место, 43 упоминания;
- Елена Безрукова, министр культуры – 2-е место, 36 упоминаний;
- Дмитрий Попов, министр здравоохранения – 3-е место, 27 упоминаний;
- Вячеслав Химочка, министр промышленности и энергетики – 4-е место, 24 упоминания;
- Надежда Капура, начальник управления по труду и занятости населения – 5-е место, 23 упоминания.
"Вице-премьер Юрий Абдуллаев, занимавший в апреле вторую строчку, поднялся на первое место в мае. Министр культуры Елена Безрукова сохранила за собой вторую позицию. Министр здравоохранения Дмитрий Попов поднялся с четвертого на третье место. На четвертом месте в мае – министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка, на пятом – начальник управления по труду и занятости населения Надежда Капура", – отмечает издание.
17:15:56 23-06-2025
Юрий Абдуллаев - а где же он реально работал???
07:40:55 24-06-2025
Надо ещё сообщать, хорошо или не очень отзывались о наших "героях" в медиасфере. К сожалению, простые люди не имеют возможности отследить все СМТ Алтайского края.Нам надо знать оценку тех, кто нами управляет.