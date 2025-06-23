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Зампред алтайского правительства Юрий Абдуллаев возглавил медиарейтинг чиновников

В первую тройку также вошли министры культуры и здравоохранения

23 июня 2025, 15:40, ИА Амител

Алтайские госслужащие / Коллаж: "Атмосфера"
Алтайские госслужащие / Коллаж: "Атмосфера"

Заместитель председателя правительства Алтайского края Юрий Абдуллаев стал лидером медиарейтинга госслужащих, которых чаще всего упоминался в СМИ в мае 2025 года. Исследование подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за май:

  • Юрий Абдуллаев, заместитель председателя правительства – 1-е место, 43 упоминания;
  • Елена Безрукова, министр культуры – 2-е место, 36 упоминаний;
  • Дмитрий Попов, министр здравоохранения – 3-е место, 27 упоминаний;
  • Вячеслав Химочка, министр промышленности и энергетики – 4-е место, 24 упоминания;
  • Надежда Капура, начальник управления по труду и занятости населения – 5-е место, 23 упоминания.
Медиарейтинг алтайских чиновников за май 2025 года / Источник: "Атмосфера"

"Вице-премьер Юрий Абдуллаев, занимавший в апреле вторую строчку, поднялся на первое место в мае. Министр культуры Елена Безрукова сохранила за собой вторую позицию. Министр здравоохранения Дмитрий Попов поднялся с четвертого на третье место. На четвертом месте в мае – министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка, на пятом – начальник управления по труду и занятости населения Надежда Капура", – отмечает издание.

Алтайский край рейтинги чиновники

Комментарии 2

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Гость

17:15:56 23-06-2025

Юрий Абдуллаев - а где же он реально работал???

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Горожанин.

07:40:55 24-06-2025

Надо ещё сообщать, хорошо или не очень отзывались о наших "героях" в медиасфере. К сожалению, простые люди не имеют возможности отследить все СМТ Алтайского края.Нам надо знать оценку тех, кто нами управляет.

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