Зампред ВТБ от имени "мальчика Димы" назвал свои желания на Новый год

Одно из них — объяснение пути к инфляции в 4% в 2025 году

03 декабря 2024, 17:42, ИА Амител

Новый год / Фото: unsplash.com / Eugene Uhanov

Зампред ВТБ Дмитрий Пьянов от имени "мальчика Димы из синей группы детсада" загадал желания на Новый год, адресованные ЦБ. В авторской колонке на РБК он попросил у Деда Мороза и Снегурочки, в числе прочего, понятнее объяснить, каким путем РФ будет двигаться к цели по инфляции в 4%.

"Уважаемые Дед Мороз и Снегурочка! Мы, в синей группе детского сада, старались вести себя хорошо, активно кредитовали российскую экономику, поддерживали бизнес и людей. Поэтому в преддверии Нового года мы хотим обратиться к вам с несколькими пожеланиями. Правда, ведомство Снегурочки считает, что мы своим активным корпоративным кредитованием осложнили ее задачу борьбы с инфляцией и чрезмерно израсходовали наш буфер капитала, поэтому не обидимся, если не все пожелания из списка будут исполнены", – заявил он.

В частности, Пьянов написал, что не будет просить у "Снегурочки" (по всей видимости, подразумевая главу ЦБ Эльвиру Набиуллину) быстрого перехода к снижению ключевой ставки. Вместе этого он отметил, что в банке рассчитывали на небольшой рост цен, в районе 4-4,5%, а он получился выше – в районе 8,5-9%.

"Цель, которую Банк России загадал в начале года, оказалась очень оптимистичной. Что если и сейчас 4,5-5% по итогам 2025-го не сбудется? Вдруг так выйдет, что в 2025-м такая инфляция не станет подарком, а за стремление к ней придется заплатить большую цену в виде рецессии?" – написал "мальчик Дима".

Он отметил, что хочет и замедления цен, и того, чтобы "взрослые не остались без работы". По этой причине Пьянов считает необходимым сдвинуть цель по снижению уровня инфляции для достижения оптимального баланса.

Также первый зампред ВТБ предложил ЦБ в 2025 году активнее проводить интервенции на валютном рынке в периоды повышенной волатильности рубля. Как сообщает РБК, в регуляторе с этим не согласились.