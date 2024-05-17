Зампреда правительства Алтайского края Ивана Кибардина арестовали до 15 июля
Его обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере
17 мая 2024, 20:42, ИА Амител
Лефортовский районный суд Москвы арестовал заместителя председателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина. Об этом сообщает объединенная пресс-служба Судов общей юрисдикции столицы.
Кибардин проведет под стражей 1 месяц 29 суток – до 15 июля 2024 года. В пресс-службе уточнили, что его обвиняют по ч. 3 ст. 30 УК РФ ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").
Напомним, что о задержании Кибардина стало известно 17 мая. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах заявлял, что 16 мая в краевом правительстве проходили обыски, однако по какой причине, собеседник агентства не уточнил.
Кибардин – один из десяти заместителей губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Он занял этот пост в октябре 2018 года. Чиновник отвечал за работу нескольких управлений и ведомств, в том числе управления по развитию туризма; управления государственной охраны объектов культурного наследия, имущественных отношений; инспекции по контролю в области градостроительной деятельности региона, инспекции строительного и жилищного надзора, инспекции финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок.
21:34:35 17-05-2024
Ну прям на все руки умелец - и там он за работу отвечал, и тут. Вспоминается мультик про мышонка.
22:41:58 17-05-2024
В Москву поехал за денежной и не довёз. Это разве зам? Гнать таких надо!
12:25:42 18-05-2024
Гость (22:41:58 17-05-2024) В Москву поехал за денежной и не довёз. Это разве зам? Гнать... Получается, ничего нельзя поручить...
05:33:34 18-05-2024
Способный батаник был. Тяжело ему на киче с непривычки будет.
08:41:20 18-05-2024
Очень аккуратно упитанный. Несколько наколок добавят лишь шарма. Вообще на нарасхват будет. Может и Шеломенцев где-то рядом будет. Тот тоже мелиоратор с широким профилем.
10:00:55 18-05-2024
В нашем крае мошенничество процветает во всех сферах. В судах подделки,из прокуратур направляют дважды одно и то же обращение ,где по приходу в ведомство оно под разными номерами, на личные приемы не записывают в некоторые гос.органы, хотя расписание висит . Наконец то начали обращать внимание на наш край, прям счастье какое то
10:14:15 18-05-2024
За мошенничество это что то новенькое, обычно за взятку задерживают