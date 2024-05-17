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Зампреда правительства Алтайского края Ивана Кибардина арестовали до 15 июля

Его обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере

17 мая 2024, 20:42, ИА Амител

Зампред правительства Алтайского края Иван Кибардин / Фото: amic.ru
Зампред правительства Алтайского края Иван Кибардин / Фото: amic.ru

Лефортовский районный суд Москвы арестовал заместителя председателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина. Об этом сообщает объединенная пресс-служба Судов общей юрисдикции столицы.

Кибардин проведет под стражей 1 месяц 29 суток – до 15 июля 2024 года. В пресс-службе уточнили, что его обвиняют по ч. 3 ст. 30 УК РФ ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

Напомним, что о задержании Кибардина стало известно 17 мая. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах заявлял, что 16 мая в краевом правительстве проходили обыски, однако по какой причине, собеседник агентства не уточнил.

Кибардин – один из десяти заместителей губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Он занял этот пост в октябре 2018 года. Чиновник отвечал за работу нескольких управлений и ведомств, в том числе управления по развитию туризма; управления государственной охраны объектов культурного наследия, имущественных отношений; инспекции по контролю в области градостроительной деятельности региона, инспекции строительного и жилищного надзора, инспекции финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок.

Алтайский край Происшествия Политика

Комментарии 7

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Гость

21:34:35 17-05-2024

Ну прям на все руки умелец - и там он за работу отвечал, и тут. Вспоминается мультик про мышонка.

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Гость

22:41:58 17-05-2024

В Москву поехал за денежной и не довёз. Это разве зам? Гнать таких надо!

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Гость

12:25:42 18-05-2024

Гость (22:41:58 17-05-2024) В Москву поехал за денежной и не довёз. Это разве зам? Гнать... Получается, ничего нельзя поручить...

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Гость

05:33:34 18-05-2024

Способный батаник был. Тяжело ему на киче с непривычки будет.

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Гость

08:41:20 18-05-2024

Очень аккуратно упитанный. Несколько наколок добавят лишь шарма. Вообще на нарасхват будет. Может и Шеломенцев где-то рядом будет. Тот тоже мелиоратор с широким профилем.

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Гость

10:00:55 18-05-2024

В нашем крае мошенничество процветает во всех сферах. В судах подделки,из прокуратур направляют дважды одно и то же обращение ,где по приходу в ведомство оно под разными номерами, на личные приемы не записывают в некоторые гос.органы, хотя расписание висит . Наконец то начали обращать внимание на наш край, прям счастье какое то

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Гость

10:14:15 18-05-2024

За мошенничество это что то новенькое, обычно за взятку задерживают

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