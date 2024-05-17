Зампреда правительства Алтайского края Ивана Кибардина арестовали до 15 июля

Его обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере

17 мая 2024, 20:42, ИА Амител

Зампред правительства Алтайского края Иван Кибардин / Фото: amic.ru

Лефортовский районный суд Москвы арестовал заместителя председателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина. Об этом сообщает объединенная пресс-служба Судов общей юрисдикции столицы.

Кибардин проведет под стражей 1 месяц 29 суток – до 15 июля 2024 года. В пресс-службе уточнили, что его обвиняют по ч. 3 ст. 30 УК РФ ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

Напомним, что о задержании Кибардина стало известно 17 мая. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах заявлял, что 16 мая в краевом правительстве проходили обыски, однако по какой причине, собеседник агентства не уточнил.

Кибардин – один из десяти заместителей губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Он занял этот пост в октябре 2018 года. Чиновник отвечал за работу нескольких управлений и ведомств, в том числе управления по развитию туризма; управления государственной охраны объектов культурного наследия, имущественных отношений; инспекции по контролю в области градостроительной деятельности региона, инспекции строительного и жилищного надзора, инспекции финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок.