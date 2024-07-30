Зампреда правительства Хабаровского края Никонова задержали по делу о коррупции

В Следственном комитете подтвердили факт возбуждения уголовного дела

30 июля 2024, 17:00, ИА Амител

Задержание / Фото: unspalsh.com

Зампреда правительства Хабаровского края Евгения Никонова задержали по делу о коррупции. Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на ТАСС, с ним проводятся следственные действия.

В Следственном комитете подтвердили факт возбуждения уголовного дела о коррупции. При этом подробности пока не раскрываются. Следственные действия продолжаются.

Никонов родился в Хабаровске в 1974 году. Окончил Дальневосточный государственный медицинский университет по специальности "Лечебное дело". С 2014 по 2020 год работал в Депздраве Москвы, а после, с августа по декабрь 2020 года, занимал должность исполняющего обязанности зампреда правительства Хабаровского края по социальным вопросам. После занял пост на постоянной основе.