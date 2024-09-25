Зампредом Сибирского банка Сбера назначили Евгения Пришибского

В банке он работает уже более 20 лет

25 сентября 2024, 13:00, ИА Амител erid: LjN8KPFUZ

Евгений Пришибский / Фото: пресс-служба Сбера

Евгений Пришибский стал заместителем председателя Сибирского банка Сбербанка. До назначения он возглавлял блок "Сервисы" Байкальского банка Сбера, сообщили в пресс-службе компании.

Пришибский успешно провел оптимизацию процессов хранения резервных фондов Банка России в кассово-инкассаторском центре Сбера. Под его руководством в банке улучшили технологии обслуживания банкоматов и других устройств самообслуживания в ночное время. А также реализовали другие проекты, направленные на увеличение эффективности всех процессов в рамках наличного денежного оборота.

За годы работы в Сбере Евгений Пришибский проявил себя в том числе как руководитель, способный решать экстраординарные задачи. В 2020 году Евгений был одним из кураторов строительства инфекционной больницы для пострадавших от наводнения в городе Тулуне.

Евгений Пришибский в Сбере больше 23 лет. Большая часть его карьеры связана с работой в Сибирском банке Сбера. Он имеет почетный Серебряный знак, почетную грамоту, нагрудный знак "Отличник Сбера" и Свидетельство о признании президента Сбербанка за воплощение командной культуры и ценностей компании.

В свободное время читает книги, любит пешие прогулки и походы.

"Поздравляю Евгения с возвращением в Сибирский банк в новой роли. Уверен, что его опыт и знание специфики процессов будут полезны для эффективного решения поставленных задач", – прокомментировал председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

ПАО Сбербанк

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