По мнению Александра Романенко, тема гаджетов "в целом очень актуальна". Но не для его семьи

07 декабря 2023, 16:48, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Законопроект о запрете телефонов на уроках в школе, принятый несколько дней назад Госдумой, нужен и важен, поскольку позволит школьникам меньше отвлекаться на уроках. Такое мнение в ходе интернет-конференции выразил председатель АКЗС Александр Романенко. Он также добавил, что "его пять внучек не тратят время на гаджеты", потому что заняты другими увлечениями.

Спикер парламента напомнил содержание принятых Госдумой поправок. По ним запрещается школьникам использовать телефоны на уроках – исключение составляют случаи возникновения угрозы жизни или здоровью учащихся и учителей и другие экстренные ситуации.

Романенко добавил, что эта норма не требует дублирования в законодательстве Алтайского края, "поскольку федеральное законодательство имеет прямое действие на всей территории страны", а потому закон начнет действовать на территории региона после подписания президентом.

"Инициатива хорошая, она направлена на создание благоприятных условий для проведения педагогами занятий. Она поможет школьникам меньше отвлекаться на уроках, не полагаться на подсказки поисковых систем и в целом стать более собранными и уверенными в своих силах", – выразил свое отношение Романенко.

Депутат добавил, что тема гаджетов "в целом очень актуальна". Но не для его семьи.