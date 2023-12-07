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Заняты другим. Спикер АКЗС объяснил, почему его пять внучек не сидят в телефонах

По мнению Александра Романенко, тема гаджетов "в целом очень актуальна". Но не для его семьи

07 декабря 2023, 16:48, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Законопроект о запрете телефонов на уроках в школе, принятый несколько дней назад Госдумой, нужен и важен, поскольку позволит школьникам меньше отвлекаться на уроках. Такое мнение в ходе интернет-конференции выразил председатель АКЗС Александр Романенко. Он также добавил, что "его пять внучек не тратят время на гаджеты", потому что заняты другими увлечениями.

Спикер парламента напомнил содержание принятых Госдумой поправок. По ним запрещается школьникам использовать телефоны на уроках – исключение составляют случаи возникновения угрозы жизни или здоровью учащихся и учителей и другие экстренные ситуации.

Романенко добавил, что эта норма не требует дублирования в законодательстве Алтайского края, "поскольку федеральное законодательство имеет прямое действие на всей территории страны", а потому закон начнет действовать на территории региона после подписания президентом.

"Инициатива хорошая, она направлена на создание благоприятных условий для проведения педагогами занятий. Она поможет школьникам меньше отвлекаться на уроках, не полагаться на подсказки поисковых систем и в целом стать более собранными и уверенными в своих силах", – выразил свое отношение Романенко.

Депутат добавил, что тема гаджетов "в целом очень актуальна". Но не для его семьи.

"В моей семье, где пять разновозрастных внучек, гаджеты – не главный интерес. Девочки активно занимаются спортом, художественным творчеством и на телефоны им время тратить не хочется", – поведал народный избранник.

Фото: unsplash.com

Правда ли, что детям запретят пользоваться телефонами на уроках?

Депутаты собираются ограничить школьников в использовании телефонов даже в учебных целях
НОВОСТИОбщество

акзс школы Гаджеты

Комментарии 16

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Гость

17:02:13 07-12-2023

мир, дверь и т.д.

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Гость

17:20:31 07-12-2023

Перед заседанием Госдумы депутаты пусть тоже телефоны в коробочку кладут, а то как принимать законы решающие судьбу граждан, так они повально все в гаджетах сидят.

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Гость

17:39:17 07-12-2023

Ну у нас тоже дети заняты с утра до вечера, и в школе на уроках вообще не до телефонов, но не надо рассказывать сказки, что детям не хочется посидеть в телефоне в свободное время.

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Гость

17:55:53 07-12-2023

Гость (17:39:17 07-12-2023) Ну у нас тоже дети заняты с утра до вечера, и в школе на уро... На самом деле разные интересы у детей. Мой ребенок, например, вообще забывает про телефон. Ему игры на телефоне не интересны, и в соц.сетях тоже не сидит. Есть минус, если что-то пишешь ему в ватцап или Телеграм, то может так до вечера и не прочитать сообщение. Но в школе, я считаю, телефон должен быть у него в доступе. Тыкаться в него он не будет, но всегда будет на связи.

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Гость

23:35:09 07-12-2023

Гость (17:55:53 07-12-2023) На самом деле разные интересы у детей. Мой ребенок, например... Именно.

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Гость

19:56:58 07-12-2023

Вот хватает же совести приводить себя в пример! Художественное творчество и спорт - это нынче очень дорого! А у большинства школьников нет дедушек, заседающих в АКЗС, а есть простые папы и мамы, которые получают простую зарплату - причем совсем не ту, о которой со всех трибун вдохновенно врут дедушки из АКЗС. И возить на секции их некому, потому что дедушки из АКЗС дружно проголосовали за то, чтобы повысить пенсионный возраст их дедушкам и бабушкам. Так что для большинства детишек игры в телефоне - единственное доступное увлечение. Но дедушке из АКЗС этого никогда не понять...

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отчаяние

20:53:18 07-12-2023

Гость (19:56:58 07-12-2023) Вот хватает же совести приводить себя в пример! Спасибо Вам за отзыв, у нас нет денег даже на то, чтобы завести и прокормить малыша-котёнка. Детей своих не будет никогда из-за нищеты, безнадёги и графиков рабского труда...

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Гость

07:03:13 08-12-2023

отчаяние (20:53:18 07-12-2023) Спасибо Вам за отзыв, у нас нет денег даже на то, чтобы заве... У вас нет денег завести кошку? Мне кажется, что вы фантазерка еще хуже Романенко. Но тот хотя бы про гаджеты врет, а вы себя совсем в побирушки записали.

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Гость

11:26:36 08-12-2023

Гость (07:03:13 08-12-2023) У вас нет денег завести кошку? Мне кажется, что вы фантазерк... Может, человек просто ответственно относится к питомцу. Так-то нормальный корм сейчас стоит мягко сказать недешево, плюс прививки, плюс наполнитель-когтеточки-игрушки, а еще хвосты имеют свойство болеть, а уж вет. помощь зачастую дороже, чем "человечья". Не каждый будет кормить объедками, не лечить, и раз в два-три года заводить нового питомца, потому что старый, внезапно, от такой жизни кончился.

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Гость

12:48:24 08-12-2023

Гость (11:26:36 08-12-2023) Может, человек просто ответственно относится к питомцу. Так-... Как же раньше до изобретения "нормальных кормов" кошки выживали и благоденствовали? Знакомая покупает кошки куриные головы/лапы/шеи, готовит из них суп, кошка с удовольствием ест. Так же каши ест, изредка вареные яйца, молоко пьет и т.д.

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Гость

14:49:13 08-12-2023

Гость (12:48:24 08-12-2023) Как же раньше до изобретения "нормальных кормов" кошки выжив... Так средняя продолжительность жизни "паприродной" самовыгульной кошки - года два и есть. То, что ест кошка вашей знакомой - нифига не здорово для нее. А нормальная натуралка будет еще дороже того корма. Про то, будет ли ваша знакомая лечить свою кошь, случись что, можно даже не спрашивать. Эта кончилась, несите новую.

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Гость

07:01:34 08-12-2023

Гость (19:56:58 07-12-2023) Вот хватает же совести приводить себя в пример! Художественн... Есть спортивные кружки совсем бесплатные, при школе, например. Боксерская секция стоит 1,5 тысячи в месяц. Бассейн 3 тысячи. И этих денег нет?

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Гость

11:28:36 08-12-2023

Гость (07:01:34 08-12-2023) Есть спортивные кружки совсем бесплатные, при школе, наприме... Если бы эти три тысячи были единственными тратами) Думается, что родители перво-наперво ребенка накормят и оденут, а еще пролечат, случись чего (а оно случается достаточно регулярно). При нынешних ценах, подозреваю, свободных трех-пяти тысяч после этого может и не остаться.

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Гость

20:15:40 07-12-2023

"В моей семье, где пять разновозрастных внучек, гаджеты – не главный интерес. Девочки активно занимаются спортом, художественным творчеством и на телефоны им время тратить не хочется", – поведал народный избранник.===========Если бы у этих внучек был другой дедушка, например с котельного завода с не прерывным стажем, ходили бы они в перечисленные..... Дедушка, дедушке рознь в этом не справедливом мире.

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Гость

20:53:18 07-12-2023

Почему спикер? Потому, что с пикой ходит.

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Гость

08:46:20 08-12-2023

Хватает же совести у дедушки такие интервью раздавать...

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