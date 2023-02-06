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В Польше не исключают начала третьей мировой войны

Произойти это может, если Россию в принудительной форме будут заставлять покинуть территорию Украины

06 февраля 2023, 17:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уверен, что конфликт на Украине может перерасти в третью мировую войну, сообщает Life со ссылкой на El Mundo.

Политик в интервью испанской газете заявил, что попытки в принудительной форме заставить Россию покинуть территорию Украины могут привести к глобальной войне.

"Мы учитываем все сценарии, в том числе и этот", – сказал Моравецкий.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев предрёк распад ЕС, создание Четвёртого рейха и гражданскую войну в США.

 

Комментарии 10

  • Кто как не Польша разбирается в мировых войнах
    06 февраля, Гость   Ответить
  • США на Украине приводят в действие план ЦРУ, разработанный ещё в 1957 году - 50X1-HUM план был для разрушения СССР/ тараном должны были стать украинские националисты, причём разведка США надеялась, что в Карпатах всё ещё скрываются банды бандеровцев, и рассчитывала на их помощь. Они не так уж и ошибались: отдельные последователи Бандеры и Шухевича "ховались" по погребам и чердакам ещё почти 25 лет. План был разработан по заказу Пентагона аналитиками из университета Джорджтауна. Он назывался "Украина. Факторы сопротивления и зоны действий специальных сил" и занимал 200 страниц, на которых рассматривалась возможность начала антисоветского восстания на территории УССР...
    06 февраля, Гость   Ответить
  • а ещё поищите в сети книжку - Бремя Сибири!? тоже америкосы постарались! поинтересуйтесь её содержанием...! оч.интересно!!!
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Поищите книжки ещё 200 летней давности, любители средневековья.
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, США на Украине приводят в действие план ЦРУ... Ты походу американских окорочков обожрался в 90х, когда весь союз, можно было забрать за центики А щас когда РФ окрепла янки решились ?
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, США на Украине приводят в действие план ЦРУ... Ты походу американских окорочков обожрался в 90х, когда весь союз, можно было забрать за центики А щас когда РФ окрепла янки решились ?
    06 февраля, Гость   Ответить
  • книжка была задумана в 2000 году а выпущена в 2006-м... научитесь пользоваться поиском... а про окорочка и силу - у американцев примерно как в конце 80-х, не остаётся выбора! Капитализму снова капец! с 2008 года медленный полный капец!!! и если они сейчас нас не раздербанят руками украины, польши и коллективного запада, японии, то у них точно капец всему!... у них выбора нет... поэтому они всю пятую колонну у нас внутри страны, перед всеми последними событиями, поднимали на уши! заставляли арбайтен на всю катушку!!! а теперь они поуехали за бугор и отрабатывают вложенное в них...
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Капитализму снова капец!----Интересно, когда ему капец приходил? Какой-то набор слов и лозунгов, как будто в голове взорвались все труды Ленина и канал Рен-тв. И из этого приходится составлять предложения.
    07 февраля, Гость   Ответить
  • В Польше не исключают начала третьей мировой войны --- самый плохой сценарий они ведь исключают
    07 февраля, Гость   Ответить
  • По идее с неё бы и начать.С этой гиены.
    07 февраля, Гость   Ответить
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