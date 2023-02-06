В Польше не исключают начала третьей мировой войны
Произойти это может, если Россию в принудительной форме будут заставлять покинуть территорию Украины
06 февраля 2023, 17:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уверен, что конфликт на Украине может перерасти в третью мировую войну, сообщает Life со ссылкой на El Mundo.
Политик в интервью испанской газете заявил, что попытки в принудительной форме заставить Россию покинуть территорию Украины могут привести к глобальной войне.
"Мы учитываем все сценарии, в том числе и этот", – сказал Моравецкий.
Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев предрёк распад ЕС, создание Четвёртого рейха и гражданскую войну в США.
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