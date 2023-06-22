Запасы кислорода на затонувшем батискафе "Титан" иссякли

Если он закончился, то на подводном устройстве не осталось выживших

22 июня 2023, 20:26, ИА Амител

Фото: oceangate.ru

Запасы кислорода на пропавшем в Атлантическом океане батискафе "Титан" закончились. Об этом сообщает Life.ru.

По расчетам, воздуха на подводном судне хватало до 14:08 мск. На ранее проведенной пресс-конференции представитель Береговой охраны США капитан Джейми Фредерик заявил, что не может назвать точное время, когда воздух закончится, однако отмечал, что "важно сохранять надежду".

Напомним, что "Титан" исчез с радаров 18 июня. На борту находились пять человек, которые хотели совершить погружение к легендарному "Титанику" на глубину около 4 тысяч метров.

Среди пропавших туристов – крупные бизнесмены и даже муж родственницы погибших пассажиров "Титаника". В поисках участвуют ряд судов и самолетов, однако местонахождение батискафа установить так и не удалось.