Батискаф "Титан" с туристами пропал 18 июня

22 июня 2023, 17:15, ИА Амител

Батискаф "Титан"/ Фото: oceangate.com

Батискаф "Титан" исчез с радаров 18 июня с пятью человеками на борту, совершая погружение к легендарному "Титанику" на глубину около 4 тысяч метров. Среди пропавших туристов – крупные бизнесмены и даже муж родственницы погибших пассажиров "Титаника". Уже четыре дня батискаф не могут найти, запаса кислорода у членов экипажа осталось всего на несколько часов, и погружение "Титана" может обернуться трагедией.

Что это за батискаф?

О батискафе, на котором погрузились туристы, известно следующее:

его длина всего около 6,7 метра, а ширина – 2,5 метра. Сидячих мест в батискафе нет. Все сидят на полу, вытянуть ноги может только один человек;

в батискафе всего один иллюминатор. При этом прямо у него находится туалет. Смотреть в иллюминатор можно, только если никто не занял "уборную";

на батискафе установлено стекло, которое не предназначено для погружений на глубину 4 км;

управляется батискаф не из кабины, а геймпадом Logitech F710 по Bluetooth;

известно, что один из инженеров предупреждал компанию OceanGate о том, что батискаф может быть опасен, но руководство уволило его;

у батискафа нет системы стабилизации горизонтального движения;

система управления батискафа сделана в виде четырёх двигателей. Два отвечают за движение вверх и два – за движение вниз;

у батискафа есть система экстренного всплытия – две наковальни на корпусе. Они сбрасываются, и батискаф может подниматься на поверхность, как поплавок;

передвигаться на собственной мощности аппарат не может;

аппарат был экспериментальным и туристов об этом предупредили;

корпус батискафа изготавливался из композитных углеродосодержащих материалов. Толщина стенок корпуса 13 см, а снаружи находится еще одна сфера из титана, которая защищает от внешних воздействий.

Устройство батискафа "Титан"

Кто находится в батискафе?

На борту батискафа находятся:

бизнесмен и исследователь Хэмиш Хардинг . Он является основателем международной авиастроительной брокерской компании Action Group, ему принадлежит мировой рекорд по скорости облета Земли, он погружался на дно Мариинской впадины и летал в космос на космическом корабле New Shepard;

пакистанский бизнесмен, вице-председатель, директор Engro Corporation и попечитель Института SETI Шахзада Давуд и его сын Сулеман ;

Поль-Анри Наржоле – французский исследователь и пилот, бывший командующий ВМС Франции;

Стоктон Раш – генеральный директор OceanGate.

Все они заплатили за билет 250 тысяч долларов (или 21 миллион рублей). Причем последний является мужем Венди Раш – праправнучки Исидоры и Иде Штраус, которые погибли в апреле 1912 года на борту "Титаника", пишет "АиФ". Режиссер Джеймс Кэмерон в фильме "Титаник" показал их в виде пожилой пары, которые лежали и обнимались в каюте, заполненной водой.

Как пропал батискаф?

Туристический батискаф "Титан" компании OceanGate спускался к обломкам "Титаника" и 18 июня пропал в Атлантическом океане спустя 1 час 45 минут после погружения. 19 июня экипажи береговой охраны США в Бостоне начали поисковые работы. Однако пока они успеха не принесли.

Фото внутри "Титана" / Фото: oceangate.com

Почему пропал батискаф?

Пока неизвестно. Ученый и участник многочисленных экспедиций к затонувшему лайнеру Анатолий Сагалевич рассказал изданию Forbes, что о произошедшем можно будет узнать, только когда аппарат найдут и поднимут. Вероятнее всего, отметил он, батискаф находится на дне.

Когда у туристов закончится кислород?

Судя по подсчетам, это произойдет около 17 часов по московскому времени 22 июня. Всего аппарат имеет запас кислорода на 96 часов.

Если батискаф всплыл, туристы спасены?

Если батискаф всплыл и "Титан" находится на поверхности океана, то члены экипажа все еще находятся в западне, ведь они заперты внутри капсулы, а ее открыть можно только снаружи. Воздух в таком случае они до сих пор получают из запасов аппарата. Поэтому даже на поверхности океана люди могут задохнуться.