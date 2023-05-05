Запрет использования дронов в регионах России может вернуть отрасль на пять лет назад

Эксперты оценивают ущерб от запретов в 10 млрд рублей

05 мая 2023, 13:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Вводимые после атаки беспилотника на Кремль запреты на полёты дронов в регионах отбросят отрасль в России на уровень 2018 года. Как сообщает "Ъ", эксперты оценивают ущерб от запретов в 10 млрд рублей.

Как отметил глава профильной ассоциации "Аэронекст" Глеб Бабинцев, запрет на полёты беспилотников в 10 южных регионах России, введённый в октябре, уже обошёлся работающим там компаниям в 3 млрд рублей недополученной выручки. Расширение запрета будет и дальше влиять на сферу.

Гендиректор "Агримакс Аэро" Максим Чижов считает, что наибольшие убытки понесут беспилотники в сельскохозяйственном секторе. Там их сумма, учитывая недополученную выручку, убытки разработчиков и производителей, может достигнуть 2,4 млрд рублей.