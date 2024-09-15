Запрет на продажу немаркированной одежды ввели в России
Постановление распространяется на целый ряд изделий
15 сентября 2024, 17:48, ИА Амител
С 15 сентября в России вступил в силу запрет на продажу немаркированной продукции легкой промышленности. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.
Постановление правительства распространяется на такие изделия, как брюки, костюмы, юбки, платья, блузы, рубашки, спортивная одежда, лыжные костюмы, шарфы и галстуки.
Кроме того, Министерство промышленности и торговли России предложило ввести обязательную маркировку некоторых видов парфюмерной и косметической продукции, а также бытовой химии с 1 марта 2025 года. В ведомстве отметили, что эта мера направлена на борьбу с незаконным оборотом товаров на территории страны.
19:37:59 15-09-2024
Подорожает тряпье..
20:57:57 15-09-2024
а то контрафакта куча стала с уходом брендов и контролирующих органов
12:31:06 05-10-2024
Гость (20:57:57 15-09-2024) а то контрафакта куча стала с уходом брендов и контролирующ... Маркировка - это про зарабатывание денег Алишером Усановым, который друг "сами знаете кого" . Как продавали в городе поддельные кроссовки Адидас, так и продают, а маркируется обувь уже года 3-4.
22:09:22 15-09-2024
Как продавать вещи которые были закуплены 2-5 лет назад, производитель не может выдать марки уже на этот товар, хоть кто-нибудь об этом подумал, это не продукты, не все вещи продаются за один год.
09:02:58 16-09-2024
Скоро пукнуть без маркировки нельзя будет. Всё опять ротенберги администрируют?
10:13:41 16-09-2024
Тупо- ещё кУму-то на этом власть даёт покормится. Затрат- фактически никаких. По продуктам и напиткам хоть выборочные лабораторные исследования пров9одят . Хочу на такую работу)))
13:34:19 16-09-2024
Бессмысленное и антинародное решение...Скоро все будем ходить в одинаковых полосатых пижамах...Кому нужна эта маркировка и что она гарантирует? Особенно смешит единственный поставщик маркеров...Название "Честный знак" кто придумал? Очередной "честный" способ отъема денег у населения. А так же очередное принуждение к покупке дополнительных услуг. Мало того, что консультационных услуг НИКТО не оказывает, так еще и штрафы конские и ответственность до лишения свободы за ХРАНЕНИЕ!!!! немаркированной продукции!!!! Т.е. купленное за свои деньги теперь выбросить, если не смог промаркировать? А потери компенсировать не хотите людям? В общем ждем результатов идиотской политики - роста цен и ухода торговли в тень, а так же сокращения ассортимента до голш и валенок, так как импортеры маркировать ничего не будут.