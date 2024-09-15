Запрет на продажу немаркированной одежды ввели в России

Постановление распространяется на целый ряд изделий

15 сентября 2024, 17:48, ИА Амител

Одежда / Фото: pxhere.com/ru/photo/21277

С 15 сентября в России вступил в силу запрет на продажу немаркированной продукции легкой промышленности. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.

Постановление правительства распространяется на такие изделия, как брюки, костюмы, юбки, платья, блузы, рубашки, спортивная одежда, лыжные костюмы, шарфы и галстуки.

Кроме того, Министерство промышленности и торговли России предложило ввести обязательную маркировку некоторых видов парфюмерной и косметической продукции, а также бытовой химии с 1 марта 2025 года. В ведомстве отметили, что эта мера направлена на борьбу с незаконным оборотом товаров на территории страны.