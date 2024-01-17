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Володин: начало СВО предотвратило третью мировую войну

Спикер ГД уверен, что власти Украины пытаются втянуть европейские страны в конфликт

17 января 2024, 11:49, ИА Амител

Фото: t.me/vv_volodin
Фото: t.me/vv_volodin

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время открытия весенней сессии палаты заявил, что начало специальной военной операции предотвратило третью мировую войну, пишет "Парламентская газета".

"Гуманитарная катастрофа, миллионы погибших – этого нет по одной причине: наши солдаты и офицеры борются с нацизмом, защищают мир и спокойствие граждан не только России, но и других государств, и в первую очередь – государств Европы", – отметил Володин.

Он уверен, что власти Украины пытаются втянуть европейские страны в конфликт. Однако Россия, подчеркнул Володин, никогда не будет воевать с европейскими государствами.

"Украина должна быть свободной, на Украине не должно быть оружия, которое завезено извне, и, конечно, киевский нацистский режим должен быть привлечен к ответу", – добавил спикер Госдумы.

Ранее президент России Владимир Путин назвал придурками власти Украины из-за отказа от переговоров.

Фото: unsplash.com

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СВО Политика украина депутаты конфликт

Комментарии 6

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Гость

11:59:55 17-01-2024

весь мир воюет. везде и всюду. один он это не видит?

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Гость

12:19:31 17-01-2024

Логика говорит о развязывании. И это только самое начало. Впереди ракетно-ядерная битва с Китаем, который сделал любое производство в любой другой стране нерентабельным и невыгодным по сравнению с производством у себя.

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Гость

12:46:20 17-01-2024

Ну еще же не предотвратило. А если не предотвратит, будет непонятно, не предотвратило или наоборот, спровоцировало

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Гость

13:22:07 17-01-2024

- "но и других государств, и в первую очередь – государств Европы", – отметил Володин." ===== Вот только почему то эти глупые государства, этот каламбур понять не могут.

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Гость

14:50:51 17-01-2024

Я бы лучше Медведева Д.А. послушал чем этого...

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Гость

15:01:30 17-01-2024

Гость (14:50:51 17-01-2024) Я бы лучше Медведева Д.А. послушал чем этого...... и в правду давно не слышно его, наверно таблетки закончились.

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