Володин: начало СВО предотвратило третью мировую войну

Спикер ГД уверен, что власти Украины пытаются втянуть европейские страны в конфликт

17 января 2024, 11:49, ИА Амител

Фото: t.me/vv_volodin

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время открытия весенней сессии палаты заявил, что начало специальной военной операции предотвратило третью мировую войну, пишет "Парламентская газета".

"Гуманитарная катастрофа, миллионы погибших – этого нет по одной причине: наши солдаты и офицеры борются с нацизмом, защищают мир и спокойствие граждан не только России, но и других государств, и в первую очередь – государств Европы", – отметил Володин.

Он уверен, что власти Украины пытаются втянуть европейские страны в конфликт. Однако Россия, подчеркнул Володин, никогда не будет воевать с европейскими государствами.

"Украина должна быть свободной, на Украине не должно быть оружия, которое завезено извне, и, конечно, киевский нацистский режим должен быть привлечен к ответу", – добавил спикер Госдумы.

Ранее президент России Владимир Путин назвал придурками власти Украины из-за отказа от переговоров.