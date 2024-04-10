Запуск "Ангары-А5" с Восточного снова отменили

Старт перенесут по меньшей мере на сутки

10 апреля 2024, 16:44, ИА Амител

Комплекс "Ангара" / Фото: structure.mil.ru

Первый пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный снова отменили. Его перенесли минимум на сутки, сообщает телеканал "360".

Причины отбоя пока неизвестны. Новую дату запуска огласят позднее.

Напомним, что первый старт планировался на 9 апреля, однако автоматика дала отбой за две минуты до запуска. Как рассказывали в Роскосмосе, причиной стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока.

После госкомиссия одобрила пуск ракеты. Его назначили на 10 апреля, которое считалось резервной датой.