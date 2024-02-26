Зараженные розы. Как на Алтае будут заменять опасные цветы из Эквадора и Голландии

Пораженные вирусом растения уничтожают или отправляют обратно, а местные производители пока не способны обеспечить потребности

26 февраля 2024, 06:15, ИА Амител

Красная роза / Фото: unsplash.com

В России могут закончиться розы. Речь о тех цветах, которые поставляют из Эквадора и Нидерландов – дело в вирусе под названием томатный трипс, который может навредить урожаю томата и перца с потерями до 100%. Чтобы не допустить его в страну, Россельхознадзор потребовал у компетентных органов стран Евросоюза усилить контроль за качеством и фитобезопасностью поставок. Если ввоз зараженных цветов продолжится, ведомство может принять решение о запрете эквадорских роз, а это большой сегмент на российском рынке – почти 50% занимают именно эти бутоны.

Цветы в Россию также ввозят из Кении, Нидерландов и Казахстана. Из последнего цветы поставляют в страну через Алтайский край. Как сообщает "Бизнес ФМ Барнаул", о том, как проверяют цветы на безопасность, рассказал начальник отдела карантинного фитосанитарного надзора регионального управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Александр Брыксин.

Он отметил, что все цветы завозят по фитосанитарным сертификатам. Первый контроль проводится на границе, а вторичный – в местах доставки.

"На первичном проверяются документы, большую часть составляет именно проверка правильности их оформления, а вот саму продукцию проверяют уже в местах доставки. И в случае если выявят карантинные вирусы, цветы уничтожат или отправят назад. Очень часто выявляют калифорнийский, томатный трипсы, табачную белокрылку, они могут принести прямые потери российским производителям. У нас завозятся в Алтайский край розы через Казахстан, но это очень мало, примерно 20 тысяч бутонов в неделю и не факт, что эти цветы остаются здесь. Основная часть не из Казахстана завозится, а из других регионов. Основной поставщик у нас – это Москва", – объяснил Брыскин.По данным регионального управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, импорт роз из Казахстана через Алтайский край за 2023 год составил почти 400 тысяч штук, а с начала этого года завезли уже 100 тысяч. Однако при запрете эквадорских роз понадобится увеличить не только закупки в других странах, но и наращивать собственное производство.

Эксперты отмечают, чтобы начать получать хороший урожай роз, в среднем нужно 2-3 года с учетом строительства теплиц. При этом флористы уже не считают розу трендом и отдают предпочтение другим цветам. Например, в барнаульской цветочной студии "Флакон" практически не встречаются розы, отметила создательница студии Екатерина Жидких.

"Роз у нас очень мало, мы их берем для ассортимента, и в основном это какие-то необычные сорта. Российские розы лучше по качеству – процесс привоза и срезки короче, чем при поставке из Эквадора. Кроме того, они более стойкие. К сожалению, в Новосибирске, где мы их покупаем, не очень большая линейка сортов. Знаю, что в Краснодаре выращивают очень хорошие и необычные розы. Поэтому у нас в студии чуть больше все-таки импортных роз, именно из-за разнообразия сортов", – рассказала Жидких.В случае запрета ввоза роз из Эквадора и Нидерландов понадобится время, чтобы создать замену импорту. При этом уже сейчас не всегда поставщики могут отработать все заказы. Вместе с тем розы остаются самой популярной покупкой в цветочном магазине, особенно на праздники. Однако на 8 Марта россиян без цветов не оставят – закупки к Международному женскому дню были проведены еще до Нового года.