В тренде необычные расцветки. Какие тюльпаны привезут в Барнаул к 8 Марта

Пока люди только готовятся избавляться от елки, флористы Барнаула уже ждут цветы к весеннему празднику

18 января 2024, 10:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пока люди только готовятся избавляться от елки, флористы Барнаула уже ждут тюльпаны к 8 Марта. Специалисты шутят, что к этому празднику надо готовиться за год, и лучше начинать сразу с 9 марта. Ведь в России Международный женский день – самый цветочный праздник: обороты компаний по продаже букетов и композиций вырастают в десятки раз. Радио "Бизнес ФМ Барнаул" пообщалось с представителями этой индустрии и узнало, откуда в краевую столицу приедут мартовские цветы и какие тренды отличают флористику в 2024 году.

Так, несколько тысяч тюльпанов в этом году закупят для сети цветочных салонов "Листва", рассказала управляющая Вероника. С помощью посредника их, как и в предыдущие пять лет, поставят из Голландии – именно оттуда везут весенний цветок для всей России.

"Если кто-то начнет патриотично рассказывать, что продает исключительно российские тюльпаны – это лукавство. Вся индустрия тюльпанов зависит от Голландии. Луковицы производятся именно там и нигде больше", – сказала эксперт.Впрочем, Вероника не исключает возможности сотрудничества с российскими цветоводами в будущем. Иной информацией поделились в компании "Флорис". Главный флорист Анна Дурнева рассказала, что они ждут большую поставку тюльпанов с юга России.

"Наши российские производители стали селекционировать, выводить красивые сорта сами, и из Голландии мы повезем тюльпаны. На плантации садовникам заявки отправляются еще до Нового года, а непосредственно приходят тюльпаны с конца февраля", – рассказала флорист.

По словам Дурневой, с Голландией, как главным зарубежным производителем тюльпанов, из-за политической ситуации в компании сотрудничать не переставали. Только в прошлом году были небольшие задержки по срокам поставок, но процесс быстро отладили.

В одном же флористы сошлись наверняка: цветы к празднику подорожают. В прошлом году стоимость одного тюльпана была в пределах сотни рублей, а теперь ценник подрастет на 10-15%. В салоне "Листва" рассказали, что на цены влияют курс валют, стоимость транспорта и расценки поставщиков.

"Восьмое марта является одним из самых крупных праздников цветочных. Для России это является самым крупным праздником. Там обороты могут увеличиваться в десятки раз. И, соответственно, все поставщики – будь то российские, голландские, эквадорские – они все увеличивают стоимость на цветы: знают, что цветы будут покупать, будет спрос. И любые цветочные салоны и мастерские тоже будут вынуждены поднять стоимость на цветы", – сказала Вероника. Точные цены и ассортимент станут известны за пару недель до праздника. Но уже сейчас представительница цветочного бизнеса делится секретами. Например, в последние годы вырос спрос на нестандартные тюльпаны необычных расцветок – хоть их стоимость и выше на 20-30%, люди все равно их покупают, поскольку устали от обычных цветов. По наблюдению компании "Флорис", основные покупатели в праздничные дни, мужчины, почему-то выбирают желтые тюльпаны. Хотя, как говорит Дурнева, девушкам чаще нравятся белый и пастельные тона, а также необычные сорта. Флорист советует дарителям иметь это в виду, а также присмотреться к менее классическим композициям.

"Это такие тюльпанчики, как "Айсберг", – белый тюльпан, сортовой, красивый. Бахромистые – такие они, как с ресничками. Такие, как на попугайчиков похожие, приедут к нам. Пионовидные тюльпаны тоже", – сказала она. Отметим, что Международный женский день – не единственный цветочный праздник. По оценкам флористов, за последние два-три года по оборотам продаж его практически догнал День матери, который отмечают в России в последнее воскресенье ноября.