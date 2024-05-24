Зарплата кадровиков выросла в России
Чаще всего таких специалистов искали в строительстве
24 мая 2024, 13:22, ИА Амител
В первом квартале 2024 года в России в области кадров было открыто более 15 тысяч вакансий, что на 37% больше, чем в прошлом году. Зарплаты кадровиков выросли на 8,6 тысячи рублей и составили 55,3 тысячи рублей.
Чаще всего кадровики востребованы в строительстве, розничной торговле, ИТ и логистике, сообщает hh.ru.
Наиболее высокую зарплату (74,3 тысячи рублей) сегодня предлагают в строительной отрасли. В региональном разрезе наиболее высокие зарплаты кадровикам готовы платить работодатели из Москвы (84,4 тыс. руб., что на 13,5 тыс. больше, чем год назад), Камчатского края (75,0 тыс. руб., рост на 10,0 тыс. руб.) и Московской области (70 тыс. руб., рост на 10 тыс. руб.).
13:40:46 24-05-2024
ню ню
14:23:47 24-05-2024
Обстановка по выкачиванию денег ухудшается, придется и этих привлечь в систему.
17:59:06 24-05-2024
Они не фокусники, чтобы из ничего добывать кадры.