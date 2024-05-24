Эксперты рассказали, существует ли черный список клиентов у банков

Восстановить кредитную историю можно, однако это требует времени и усилий

24 мая 2024, 07:00, ИА Амител

Кредитная карта. Кредит / Фото: Freepik

Эксперты назвали межбанковские черные списки преувеличением. Как сообщает "Секрет фирмы", в действительности это является пугалкой для заемщиков и должников, придуманной самими банкирами.

Как отметил основатель и генеральный директор компании "Банкрот-Сервис" Антон Михайлов, нередко подобная "страшилка" упоминается коллекторами для дополнительной мотивации должника на оплату. По его словам, существование такого списка для банков не имеет никакого смысла – для понимания финансовой стабильности клиента достаточно оценить его кредитную историю.

"В итоге множество россиян по разным причинам не могут получить новый кредит. А значит, для них официальный или неофициальный статус этих черных списков роли не играет: в глазах банков они все равно что отмечены черной меткой", – подчеркнул он.

Коммерческий директор компании "Третий Рим кредит" Сергей Ионов заявил, что официально подобного понятия не существует, однако фактически механизмы оценки кредитоспособности действуют подобно черному списку, ограничивая доступ к кредитам определенным категориям заемщиков. У каждого банка есть внутренняя система оценки кредитоспособности, которая учитывает данные о просрочках.

Главный эксперт "Академии личных финансов" Татьяна Волкова же считает, что подобные списки существуют. Люди попадают туда по разным причинам: например, по подозрению в отмывании денег, когда источник переводимых средств непонятен.

"Выбраться из такого списка сложно, даже если вы предоставите все необходимые документы о происхождении денежных средств. Как правило, если вы туда попали, то банк вас уже больше обслуживать не будет. Передаст ли он информацию другим банкам – здесь я дать точный ответ не могу. Поэтому советую соблюдать "чистоту", чтобы у банка не возникало вопросов по вашей операционной деятельности", – заявила она.

Если рассматривать черный список как комплекс факторов, то для попадания туда необходимо не оплачивать имеющие обязательства. Чем дольше, тем хуже будет ситуация. Улучшить кредитную историю можно, однако это требует времени и финансового управления. В первую очередь стоит погасить просрочки: это повысит шансы на получение кредита в будущем.