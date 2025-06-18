Зарплата, возраст, неуверенность. Что мешает жителям Алтая найти работу в 2025 году
Почти 17% опрошенных заявили, что в рассматриваемых вакансиях их не устраивает полный рабочий день и отсутствие удаленки
18 июня 2025, 16:20, ИА Амител
В Алтайском крае больше половины жителей (60%), которые активно ищут работу, испытывают множество страхов и трудностей, несмотря на готовность к изменениям, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.
Наиболее распространенные проблемы, с которыми сталкиваются соискатели:
- низкий уровень зарплат в вакансиях – эту причину отметили 57% респондентов;
- сомнения в собственных навыках и опыте, необходимых для интересующих вакансий, – 40%;
- неуверенность в том, что найдут варианты лучше нынешнего – 21%;
- страх отказов из-за возраста – 19%;
- не указывается размер зарплаты в описании вакансии – 17%.
"Чаще всего о низкой зарплате в вакансиях упоминают юристы (62%), административный персонал (55%) и работники сферы искусства и массмедиа (51%). Больше других о своих навыках беспокоятся ИТ-специалисты (44%), меньше всего – врачи и фармацевты (12%). С недостаточным вниманием компаний к их резюме обычно сталкиваются претенденты на управленческие позиции (40%) и ИТ-специалисты (37%)", – говорится в исследовании.
Среди других распространенных опасений: работа только в офисе или полный день, отсутствие удаленки (17%), не устраивает местоположение офиса (12%), маленький стаж в новой сфере (10%).
"2% жителей Алтайского края испытывают сложности с поиском работы из-за того, что о компании мало известно или о ней есть плохие отзывы", – выяснили аналитики.
17:23:44 18-06-2025
большинство вакансий, это кот в мешке, которого хвалит хозяин.
21:05:58 18-06-2025
Все более-менее хорошие вакансии закрываются по знакомству. Если берут "с улицы", значит, есть подводные камни.
21:15:49 18-06-2025
За такую "зарплату" соглашаются работать только таджики и индусы😳
07:02:18 19-06-2025
Гость (21:15:49 18-06-2025) За такую "зарплату" соглашаются работать только таджики и ин... а нормальные пацанчики сидят на шее у родителей или жены, да?
06:23:46 19-06-2025
лень, глупость, желание бухнуть, желание ничего не делать, а получать овердофига
08:46:55 19-06-2025
Мешает нищенская зарплата и безработица, которую пытаются всячески скрывать...Если есть 100 вакансий посудомощицы за 20 т.р. и 500 вакансий дворников за 30 тыс.р., то это не значит, что есть работа. Если есть вакансия токаря за 150 т.руб., а токарей всех уничтожили еще в 90-е, то это тоже не работа.