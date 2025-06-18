Почти 17% опрошенных заявили, что в рассматриваемых вакансиях их не устраивает полный рабочий день и отсутствие удаленки

18 июня 2025, 16:20, ИА Амител

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В Алтайском крае больше половины жителей (60%), которые активно ищут работу, испытывают множество страхов и трудностей, несмотря на готовность к изменениям, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.

Наиболее распространенные проблемы, с которыми сталкиваются соискатели:

низкий уровень зарплат в вакансиях – эту причину отметили 57% респондентов;

сомнения в собственных навыках и опыте, необходимых для интересующих вакансий, – 40%;

неуверенность в том, что найдут варианты лучше нынешнего – 21%;

страх отказов из-за возраста – 19%;

не указывается размер зарплаты в описании вакансии – 17%.

"Чаще всего о низкой зарплате в вакансиях упоминают юристы (62%), административный персонал (55%) и работники сферы искусства и массмедиа (51%). Больше других о своих навыках беспокоятся ИТ-специалисты (44%), меньше всего – врачи и фармацевты (12%). С недостаточным вниманием компаний к их резюме обычно сталкиваются претенденты на управленческие позиции (40%) и ИТ-специалисты (37%)", – говорится в исследовании.

Среди других распространенных опасений: работа только в офисе или полный день, отсутствие удаленки (17%), не устраивает местоположение офиса (12%), маленький стаж в новой сфере (10%).