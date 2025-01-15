Зарплата врачей скорой помощи в России в среднем выросла на 12%

На скорую помощь дополнительно выделят 30 млрд рублей

15 января 2025, 17:00, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В 2024 году зарплаты врачей скорой помощи в России в среднем увеличились на 12%, доходы среднего медицинского персонала выросли на 14%. Для дальнейшего развития службы экстренной помощи будет выделено дополнительно 30 млрд рублей, сообщил первый заместитель министра здравоохранения РФ Владимир Зеленский. Его слова передает ТАСС.

"У нас зарплата выросла на 12% по врачам, на 14% – по среднему медицинскому персоналу, по скорой помощи", – рассказал Зеленский.

Он отметил, что в 44 регионах страны рост зарплат врачей составил от 10 до 30%, а в 58 регионах доходы среднего медперсонала выросли на 10-35%.

"Факторов снижения заработной платы или недоиндексации с учетом привлечения внимания правительства не было", – подчеркнул Зеленский.

С 1 января 2023 года для медицинских работников действуют специальные социальные выплаты, которые с марта 2024 года были увеличены для отдельных категорий. За этот период 1,127 млн сотрудников медорганизаций получили выплаты на общую сумму 219 млрд рублей, из которых 100 млрд рублей направлено на повышение социальных выплат.

Кроме того, Зеленский сообщил о росте числа медицинских кадров. За девять месяцев 2024 года количество врачей увеличилось на две тысячи, а среднего медицинского персонала – на 2,2 тысячи человек.

Основной целью этих мер было привлечение дополнительных специалистов в первичное звено здравоохранения, добавил он.