Зарплаты IT-специалистов растут в Алтайском крае

Уровень заработка региональных айтишников составляет примерно 80% московских зарплат

15 октября 2023, 17:06, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Зарплаты специалистов в сфере IT продолжают расти в Алтайском крае. Об этом "Бизнес ФМ Барнаул" рассказал руководитель алтайских IT-компаний MITRA и Freematiq Денис Газукин.

По его словам, за год уровень зарплат айтишников в России вырос на 8%, это касается и Алтайского края. Газукин добавил, что общий уровень заработка IT-специалистов в регионе сейчас составляет 80% от московского уровня.

При этом ранее Алтайский край отставал от Москвы в два с половиной раза.

Ранее Денис Газукин рассказал о том, когда в регионе компенсируют недостаток айтишников.