Зарплаты IT-специалистов растут в Алтайском крае
Уровень заработка региональных айтишников составляет примерно 80% московских зарплат
15 октября 2023, 17:06, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Зарплаты специалистов в сфере IT продолжают расти в Алтайском крае. Об этом "Бизнес ФМ Барнаул" рассказал руководитель алтайских IT-компаний MITRA и Freematiq Денис Газукин.
По его словам, за год уровень зарплат айтишников в России вырос на 8%, это касается и Алтайского края. Газукин добавил, что общий уровень заработка IT-специалистов в регионе сейчас составляет 80% от московского уровня.
При этом ранее Алтайский край отставал от Москвы в два с половиной раза.
Ранее Денис Газукин рассказал о том, когда в регионе компенсируют недостаток айтишников.
17:36:05 15-10-2023
А сколько в рублях?
20:33:35 15-10-2023
Гость (17:36:05 15-10-2023) А сколько в рублях?... - До московских зарплат, как до Китая пешком.
20:47:29 15-10-2023
Гость (20:33:35 15-10-2023) - До московских зарплат, как до Китая пешком. ... Ни один уважающий себя ИТ специалист не работает на местные конторы и не ходит в офис! Выйдите уже из своего унылого круга
22:33:59 15-10-2023
Гость (20:47:29 15-10-2023) Ни один уважающий себя ИТ специалист не работает на местные ... Прежде чем стать уважаемым, этот специалист лет 10 отпахал на местные офисы от звонка до звонка за маленькую зарплату
20:47:43 15-10-2023
Гость (17:36:05 15-10-2023) А сколько в рублях?... От 200к
22:31:05 15-10-2023
Гость (20:47:43 15-10-2023) От 200к... От 25 тыш. А 200К в Барнауле получают только собственники компаний
13:59:02 16-10-2023
Гость (22:31:05 15-10-2023) От 25 тыш. А 200К в Барнауле получают только собственники ко... В Сбертехе в Барнауле нормально платят программистам.
17:58:05 15-10-2023
Странно...А люди других профессий нужны краю? Сколько % ,к примеру,составляет зарплата педагогов края в сравнении с московскими зарплатами педагогов?
22:11:06 15-10-2023
Надо IT-специалистов периодически на реальные работы отправлять - зерно убирать, пахать, водителями поработать, слесарями, санитарами и т.д. А то они живут в виртуальной реальности. На СВО их нельзя, в армию нельзя - то у них плоскостопие, то плоскожопие, то овальноголовие. В офис не ходят - боятся вирус подцепить виртуальный? Малохольные какие-то.
08:17:24 16-10-2023
Гость (22:11:06 15-10-2023) Надо IT-специалистов периодически на реальные работы отправл... Они для этого с малых лет с компом дружили, образование получали. А для работ в поле, сво и прочего, таких как вы достаточно.
10:30:16 16-10-2023
Гость (22:11:06 15-10-2023) Надо IT-специалистов периодически на реальные работы отправл... Видишь ли, дружок, я то слесарем вполне смогу, а вот ты много кода написал за свои бесполезные 35 лет??
12:49:58 16-10-2023
Гость (22:11:06 15-10-2023) Надо IT-специалистов периодически на реальные работы отправл... ага, давай через 3 минуты закипишь... и пойдёшь обратно в своё поле работать.
14:35:16 16-10-2023
Гость (22:11:06 15-10-2023) Надо IT-специалистов периодически на реальные работы отправл... Вот ведь балбес-вредитель. А разработкой заниматься тебя посадить на это время? :-) Ты же глупый, ты же не сможешь =)
14:36:39 16-10-2023
Гость (22:11:06 15-10-2023) Надо IT-специалистов периодически на реальные работы отправл... Я могу санитаром или в поле. А ты мою работу сделать НЕ сможешь. Ума у тебя не хватит. Так что ты своим делом занимайся, а я своим продолжу.
14:37:40 16-10-2023
Гость (22:11:06 15-10-2023) Надо IT-специалистов периодически на реальные работы отправл... В офис не ходим, потому что смысла нет время тратить на дорогу туда-обратно. Работа вся всё равно за компом. А он и дома есть.
18:12:29 16-10-2023
Гость (22:11:06 15-10-2023) Надо IT-специалистов периодически на реальные работы отправл... Прежде чем стать айтишником, я работал пожарным, машинистом электровоза, токарем и ещё комплектовщиком на складе. Так вот, программистом быть намного сложнее. На производстве ты смену закончил и всё. А программист работает всегда: гуляя по парку, сидя на унитазе, во время рабочей смены и после нее. Мысли о проекте не могут просто взять и выйти из головы. Я легко могу встать за станок и делать детали. Но не каждый станочник может сесть за компуктер и делать проект. Даже с учётом помощи ИИ.
22:41:12 16-10-2023
Разработчик (18:12:29 16-10-2023) Прежде чем стать айтишником, я работал пожарным, машинистом ... А учитывая, что и уровень интеллекта должны быть достаточно высоким для того, чтобы работать программистом, то отсеивается сразу бОльшая часть населения России как непригодная для такой работы.
07:27:49 16-10-2023
Еще бы бронь
09:03:59 16-10-2023
Полный бред и вранье.