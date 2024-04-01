Зарплаты в России предложили проиндексировать в двойном размере от уровня цен
Авторы проекта отметили, что реальный рост цен больше, чем статистические данные
01 апреля 2024, 09:48, ИА Амител
Фракция ЛПДР предложила проиндексировать зарплаты в России в двойном размере от уровня цен. Об этом сообщают "Известия".
"В настоящее время Трудовым кодексом РФ определена обязанность работодателя проводить индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги", - отметили авторы проекта.
При этом в ЛДПР добавили, что порядок индексации зарплат не определен, а реальные цены больше, чем статистические данные о них. Также авторы инициативы отметили, что часто рост цен носит скачкообразный характер.
Представители партии считают, что только индексация зарплат не менее чем в двойном размере от индекса потребительских цен позволит изменить или хоть как-то повлиять на реальные доходы граждан.
09:53:36 01-04-2024
Неудачная первоапрельская шутка от ЛДПР
10:02:16 01-04-2024
Цены то точно повысились и ещё как. А вот пенсия стала совершенно ничтожной.Где то в соц.сетях кто то подсчитал,что на этот год разница цен и пенсий несоизмерима с прожиточным минимум ,т.е. пенсы за пределом выживания. Вот времечко,а по телеку всё ок. Удивительно (не подумайте что я шучу к 1 апрелю). Это правда.
11:11:48 01-04-2024
гость (10:02:16 01-04-2024) Цены то точно повысились и ещё как. А вот пенсия стала сове... Об эффективности руководством государством судят по отношению к пенсионерам и детям -печалька прям, никакой ЭФФЕКТИВНОСТИ, по ФАКИУ!
15:37:30 01-04-2024
Гость (11:11:48 01-04-2024) Об эффективности руководством государством судят по отношени... кто вам сказал такую глупость? Во многих странах даже пенсий нет. Ценится человек, который что-то производит - товар или услугу, потому как от него зависит жизнь всех остальных
20:44:11 01-04-2024
Гость (15:37:30 01-04-2024) кто вам сказал такую глупость? Во многих странах даже пенсий... Гость, ты очень нехороший человек.
10:09:20 01-04-2024
Было дело и были подвалы, Было время и цены снижали. И текли, куда надо, каналы И в конце, куда надо, впадали... © ----- а если по сабжу, то кто знает сколько лет этому дурацкому празднику День Дурака? Есть версия, что его придумали специально что бы размыть в истории, "спрятать" от народа, ежегодные сталинские снижения цен...! Но там была ещё одна хитрость, параллельно со снижением цен на основные товары, поднимали зарплаты...! Хоть и не на много, но в сочетании со снижением цен, было ощутимо... А не вот эта сегодняшняя возня под названием Капитализм...!?
10:16:11 01-04-2024
И как они заставят это сделать моего работодателя? Есть у него механизмы?
10:31:37 01-04-2024
Гость (10:16:11 01-04-2024) И как они заставят это сделать моего работодателя? Есть у не... Порекомендуют...
11:33:07 01-04-2024
Гость (10:16:11 01-04-2024) И как они заставят это сделать моего работодателя? Есть у не... А мне как работодателю откуда взять деньги, если бизнес балансирует на грани, если отнять нынешние зарплаты, налоги, охрану, аренду, транспортные расходы, рекламу и еще десяток статей, то остается примерно ноль, а в некоторые месяцы и минус. Если работники получают порой больше собственника, несущего все риски и работающего 365 дней в году. Закрываться на радость федеральных монополистам? Так там работники - вообще расходный материал, и получают в 2 раза меньше.
12:39:58 01-04-2024
Гость (11:33:07 01-04-2024) А мне как работодателю откуда взять деньги, если бизнес бала... Сокращай расходы увеличивай технологичность производства автоматизируй трудовые процессы. Возможностей масса
12:49:05 01-04-2024
Гость (12:39:58 01-04-2024) Сокращай расходы увеличивай технологичность производства авт... Теоретик... или дилетант широкого профиля? А может быть бизнес-коуч? :D
14:27:39 01-04-2024
Гость (12:49:05 01-04-2024) Теоретик... или дилетант широкого профиля? А может быть бизн... Нет, он бюджетник или из налоговой. Там так любят говорить: "Повышайте з/п или закрывайтесь"
15:10:10 01-04-2024
Гость (11:33:07 01-04-2024) А мне как работодателю откуда взять деньги, если бизнес бала... Дочери очередной гелик не покупай каждый год.
18:07:01 01-04-2024
Гость (15:10:10 01-04-2024) Дочери очередной гелик не покупай каждый год....
Это стереотип, что собственники жируют и гелики как перчатки меняюи. Может, 1 из 100 такое может позволить. В целом везде напряги и нет того жира, который поднимали в 90-е, когда все хватали со 100-300% наценкой. Более того, обычные рядовые специалисты, от станочников до 1с-ников, получающие свои 100-200-500 в месяц, живут обеспеченнее и спокойнее, чем владельцы малого а, порой, и среднего бизнеса. И голова у наемных не болит, хочу - в отпуск, хочу - на больничный, а вечером в боулинг, и сон как у младенца. А не эти: маркировки, налоги, сертификации, росфинмониторинг, аттестации рабочих мест и десятки подобных тем, о которых наемные и не подозревают.
10:26:30 01-04-2024
Вы для начала куринную продукцию, яйца доведите до оптимальных цен! А то "белок", видимо, как строительный материал при теории перенаселения - лишний для поддержания здоровья населения?????? Печально - вот это истинный индикатор "переживаний" за народ!!!
12:47:06 01-04-2024
Гость (10:26:30 01-04-2024) Вы для начала куринную продукцию, яйца доведите до оптимальн... А зачем вы покупаете кур, яйца... Для вашего же блага дома строятся практически без кухонь, открываются уютные не воняющие пиццерии, шаурмовни, делается доставка готовых, вкусных, жирных и с обилием чистых углеводов блюд! Ишь чего придумали, белка им подавай! А куда предлагаете отходы девать, если не лепить пельмени и колбасы? Будьте социально ответственными, не думайте только о себе, порадуйтесь за людей, продающих вам холодный варёный рис с размороженной рыбой по тысяче за килограмм!
11:46:08 01-04-2024
Если без оглядки на 1 апреля- индексация в двойном размере приведёт к росту цен в тройном размере. Вам же недавно объяснили,что доходы населения выросли- люди стали больше жрать-производители поднялись цены....Это гонка до бесконечности или гиперинфляция.
12:53:30 01-04-2024
Бомж (11:46:08 01-04-2024) Если без оглядки на 1 апреля- индексация в двойном размере п... или реформа или дефолт
13:22:02 01-04-2024
Тарифы не пытались снизить
17:35:40 01-04-2024
Капитализм - это всегда кризис! А сильный Капиталистический кризис разрешается войной!... Что вы все сегодня и наблюдаете!?... Или кто-то слепой и не видит?!..