Зарплаты в России предложили проиндексировать в двойном размере от уровня цен

Авторы проекта отметили, что реальный рост цен больше, чем статистические данные

01 апреля 2024, 09:48, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553730

Фракция ЛПДР предложила проиндексировать зарплаты в России в двойном размере от уровня цен. Об этом сообщают "Известия".

"В настоящее время Трудовым кодексом РФ определена обязанность работодателя проводить индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги", - отметили авторы проекта.

При этом в ЛДПР добавили, что порядок индексации зарплат не определен, а реальные цены больше, чем статистические данные о них. Также авторы инициативы отметили, что часто рост цен носит скачкообразный характер.

Представители партии считают, что только индексация зарплат не менее чем в двойном размере от индекса потребительских цен позволит изменить или хоть как-то повлиять на реальные доходы граждан.