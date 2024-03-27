В России опять предложили установить "справедливые" ставки по зарплатам бюджетников

Правительство РФ хотят обязать принимать базовые оклады и ставки зарплаты по профессиональным квалификационным группам

27 марта 2024, 17:00, ИА Амител

Российские деньги/ Фото: pxhere.com

В Госдуму внесли законопроект, устанавливающий единые базовые ставки по окладам работников бюджетной сферы, пишет "Парламентская газета".

"Инициатива поможет устранить разницу в зарплатах сотрудников одних и тех же учреждений и специальностей как в разных регионах, так и внутри одного субъекта РФ", - поясняет издание.

Также закон, если его примут, поможет устранить огромную разницу между зарплатами руководителей и работников.

Авторы инициативы напомнили, что еще в 2007 году должны были устанавливать минимальные гарантии по зарплате бюджетников, однако эта возможность не использовалась.

Позже, в 2020 году, приняли закон, наделивший правительство РФ правом устанавливать требования к системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений.

"В то же время указанный федеральный закон не снимает актуальность и необходимость установления базовых окладов, базовых ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам работников всей бюджетной сферы", - указали авторы инициативы.

В итоге группа депутатов и сенаторов предложила внести изменения в Трудовой кодекс РФ, которые обяжут правительство РФ принимать базовые оклады и ставки зарплаты по профессиональным квалификационным группам.