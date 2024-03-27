В России опять предложили установить "справедливые" ставки по зарплатам бюджетников
Правительство РФ хотят обязать принимать базовые оклады и ставки зарплаты по профессиональным квалификационным группам
27 марта 2024, 17:00, ИА Амител
В Госдуму внесли законопроект, устанавливающий единые базовые ставки по окладам работников бюджетной сферы, пишет "Парламентская газета".
"Инициатива поможет устранить разницу в зарплатах сотрудников одних и тех же учреждений и специальностей как в разных регионах, так и внутри одного субъекта РФ", - поясняет издание.
Также закон, если его примут, поможет устранить огромную разницу между зарплатами руководителей и работников.
Авторы инициативы напомнили, что еще в 2007 году должны были устанавливать минимальные гарантии по зарплате бюджетников, однако эта возможность не использовалась.
Позже, в 2020 году, приняли закон, наделивший правительство РФ правом устанавливать требования к системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений.
"В то же время указанный федеральный закон не снимает актуальность и необходимость установления базовых окладов, базовых ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам работников всей бюджетной сферы", - указали авторы инициативы.
В итоге группа депутатов и сенаторов предложила внести изменения в Трудовой кодекс РФ, которые обяжут правительство РФ принимать базовые оклады и ставки зарплаты по профессиональным квалификационным группам.
17:06:25 27-03-2024
надо чтобы все зарплаты и бюджетников и чиновников и депутатов от МРОТ зависели, тогда начнут ЗП расти
17:29:50 27-03-2024
Так то логично и правильно. Но не думаю, что в реалиях вопиющего экономического неравенства регионов это возможно на практике. Эта дичь с окладами естественное следствие политики в отношении регионов.
18:30:31 27-03-2024
У работяг уменьшится у административных увеличится... 146%
19:12:23 27-03-2024
Да мы уже согласны.
21:08:44 27-03-2024
Зарплаты будут ровнять по Москве или по Барнаулу?
07:40:19 28-03-2024
dok_CФ (21:08:44 27-03-2024) Зарплаты будут ровнять по Москве или по Барнаулу?... По Угловскому району.
В Барнауле всё не так уж плохо - зарплаты муниципальных служащих выше, чем в администрации края.
22:23:10 27-03-2024
Не замечать проблем в неравенстве регионов - преступление. Разница в зарплатах играет в обе стороны: условно Москва получает проблему, что в дорогом городе никто не хочет работать в "непрестижных" профессиях, например , дворниках, поэтому вынуждено нанимать мигрантов с большой кучей рисков. И это еще больше разгоняет проблемы обслуживания столицы - жизнь в Москве становится все дороже, опаснее. С другой стороны , из регионов вымываются лучшие кадры. Но жизнь в них не становится такой дорогой, как в Москве - дешевле коммуналка, услуги, жилье и мигранты едут не очень охотно.
Есть предельная величина неравенства, когда этот маховик будет раскручиваться сам собой все сильнее, и она уже пройдена. Это проблема есть во многих странах, но так как устроена наша система сборов налогов, когда в Москве собраны очень много предприятий, которые ведут свой основной бизнес в регионах и региональный столичный бюджет получается огромным по сравнению с Алтаем даже по соотношению количества жителей, поэтому этот перекос больше , чем за рубежом. Яркий пример, зарплата учителей в Германии отличается не более, чем в 2 раза, а у нас в РФ - разница в 5-10 раз.
07:17:30 28-03-2024
Опять предложили и опять отмолчатся. О чем разговор?
08:26:24 28-03-2024
устранить огромную разницу между зарплатами руководителей и работников -- очень полезно
21:56:47 03-04-2024
Оклады не будут особо отличаться ,но премии будут на порядок выше.