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Зарубежные туры на новогодние праздники стали дешевле на 10%

Самыми популярными направлениями являются Таиланд, Египет, ОАЭ, Шри-Ланка и Россия

22 сентября 2024, 13:04, ИА Амител

Самолет / Фото: pxhere.com/ru/photo/1071631
Самолет / Фото: pxhere.com/ru/photo/1071631

Цены на зарубежные туры в новогодние праздники снизились в среднем на 10% по сравнению с прошлым годом, сообщили "Ленте.ру" аналитики Anex Tour.

Спрос и стоимость путешествий изменились следующим образом:

  1. Средняя стоимость новогодних праздников снизилась на 10% в зависимости от направления. Однако бронирования приближаются, поэтому ситуация может измениться.

  2. Туристы предпочитают отели категории четыре и пять звезд, в этом году увеличилось бронирование четырехзвездочных отелей на новогодние каникулы в России.

  3. Средняя продолжительность тура – семь-девять дней, в России – четыре-пять дней.

  4. Пять самых популярных направлений: Таиланд, Египет, ОАЭ, Шри-Ланка и Россия. Таиланд лидирует, многие отели повысили категорию до четырех и пяти звезд. Популярность Египта выросла благодаря развитию инфраструктуры и открытию отелей премиального уровня.

  5. Изменения поддерживаются государством, что отражается в увеличении спроса на премиальное размещение и индивидуальные услуги.

Туризм цены

Комментарии 1

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Бдыщ...

13:13:03 22-09-2024

Ага... Сначала поднялись на 300% а теперь снизились на10%... Достижение!

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