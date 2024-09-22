Зарубежные туры на новогодние праздники стали дешевле на 10%

Цены на зарубежные туры в новогодние праздники снизились в среднем на 10% по сравнению с прошлым годом, сообщили "Ленте.ру" аналитики Anex Tour.

Спрос и стоимость путешествий изменились следующим образом:

Средняя стоимость новогодних праздников снизилась на 10% в зависимости от направления. Однако бронирования приближаются, поэтому ситуация может измениться.

Туристы предпочитают отели категории четыре и пять звезд, в этом году увеличилось бронирование четырехзвездочных отелей на новогодние каникулы в России.

Средняя продолжительность тура – семь-девять дней, в России – четыре-пять дней.

Пять самых популярных направлений: Таиланд, Египет, ОАЭ, Шри-Ланка и Россия. Таиланд лидирует, многие отели повысили категорию до четырех и пяти звезд. Популярность Египта выросла благодаря развитию инфраструктуры и открытию отелей премиального уровня.