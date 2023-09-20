Защита Блиновской хочет пересмотреть условия ее содержания

Адвокат утверждает, что блогер больше не может погашать налоговую задолженность

20 сентября 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: vk.com/sweet_sweet_lady

Адвокат Елены Блиновской хочет добиться изменения условий ее содержания, для того чтобы она могла платить налоги. Об этом она заявила ТАСС.

Наталия Сальникова рассказала о том, что из общей задолженности в 918 млн Елена Блиновская выплатила 55 млн, но больше платить не получается, потому что счета арестованы. Чтобы блогер могла и дальше погашать задолженность, защита будет добиваться изменения условий ее содержания.

Сейчас Блиновская собирает необходимые документы о затратах ее и ее компании, поскольку это будет касаться "уменьшения налога на доход физических лиц".