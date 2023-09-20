НОВОСТИПроисшествия

Защита Блиновской хочет пересмотреть условия ее содержания

Адвокат утверждает, что блогер больше не может погашать налоговую задолженность

20 сентября 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: vk.com/sweet_sweet_lady
Фото: vk.com/sweet_sweet_lady

Адвокат Елены Блиновской хочет добиться изменения условий ее содержания, для того чтобы она могла платить налоги. Об этом она заявила ТАСС.

Наталия Сальникова рассказала о том, что из общей задолженности в 918 млн Елена Блиновская выплатила 55 млн, но больше платить не получается, потому что счета арестованы. Чтобы блогер могла и дальше погашать задолженность, защита будет добиваться изменения условий ее содержания.

Сейчас Блиновская собирает необходимые документы о затратах ее и ее компании, поскольку это будет касаться "уменьшения налога на доход физических лиц".

Происшествия

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

09:48:34 20-09-2023

Может если выступит в поддержку российской армии

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:58:29 20-09-2023

Поражает количество дурачков которые отдавали ей свои деньги.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:38:34 20-09-2023

Я думаю не все деньги, которая она получала, напрямую от дурачков. Дурачки возможно могут посещать ее сайт и бесплатно, но от количества посещений зависит рейтинг сайта, а от рейтинга, количество рекламы не нем, за которую идут ей деньги. Может так

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:04:49 20-09-2023

Неужели она и её проблемы кого-то интересуют.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ольга

15:57:26 21-09-2023

Действительно, как можно погасить задолженность если все счета арестованы???из под матраса что ли достать миллиард?

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров