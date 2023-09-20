Защита Блиновской хочет пересмотреть условия ее содержания
Адвокат утверждает, что блогер больше не может погашать налоговую задолженность
20 сентября 2023, 09:45, ИА Амител
Фото: vk.com/sweet_sweet_lady
Адвокат Елены Блиновской хочет добиться изменения условий ее содержания, для того чтобы она могла платить налоги. Об этом она заявила ТАСС.
Наталия Сальникова рассказала о том, что из общей задолженности в 918 млн Елена Блиновская выплатила 55 млн, но больше платить не получается, потому что счета арестованы. Чтобы блогер могла и дальше погашать задолженность, защита будет добиваться изменения условий ее содержания.
Сейчас Блиновская собирает необходимые документы о затратах ее и ее компании, поскольку это будет касаться "уменьшения налога на доход физических лиц".
09:48:34 20-09-2023
Может если выступит в поддержку российской армии
11:58:29 20-09-2023
Поражает количество дурачков которые отдавали ей свои деньги.
12:38:34 20-09-2023
Я думаю не все деньги, которая она получала, напрямую от дурачков. Дурачки возможно могут посещать ее сайт и бесплатно, но от количества посещений зависит рейтинг сайта, а от рейтинга, количество рекламы не нем, за которую идут ей деньги. Может так
20:04:49 20-09-2023
Неужели она и её проблемы кого-то интересуют.
15:57:26 21-09-2023
Действительно, как можно погасить задолженность если все счета арестованы???из под матраса что ли достать миллиард?