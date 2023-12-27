Власти обещают, что "платежка" в среднем увеличится не на максимальные 14,2, а на 9,3%. Но не везде

27 декабря 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

С 1 июля 2024 года жители Алтайского края начнут платить "коммуналку" по новым расценкам. Предельный индекс роста платы, установленный для региона, утвержден на уровне 14,2%. Но в каждом муниципалитете рост будет свой (где-то он может превысить 14,2%, но будет компенсироваться). В среднем коммунальные услуги подорожают в регионе на 9,3%, заверяют власти. Как и почему в Алтайском крае изменится стоимость "коммуналки" – в материале amic.ru.

Правда ли, что все коммунальные услуги подорожают в Алтайском крае на 14,2%?

Нет. Подписанный губернатором региона Виктором Томенко в декабре 2023 года указ утвердил предельный индекс изменения платы граждан за коммунальные услуги – с 1 июля он составит 14,2%. Как сообщил в ходе брифинга зампред правительства Александр Климин, это совершенно не означает, что тарифы в муниципалитетах вырастут именно на этот показатель. Они для каждой ресурсоснабжающей организации устанавливаются региональным управлением по тарифам по итогам экспертизы документов, обосновывающих их расходы.

"Индекс 14,2% не имеет никакого отношения к индексации тарифов на коммунальные услуги. Он является, по сути, защитным механизмом для наших жителей от резкого роста платежей", – отметил он.

Откуда вообще взялись 14,2%, если раньше говорили, что надбавка составит 9,3%?

Климин напомнил, что в ноябре этого года правительство РФ утвердило для Алтайского края средний уровень изменения размера платежей за "коммуналку" – с 1 июля 2024 года он составит 9,3%. Однако это средний показатель. Для ограничения максимального роста платежа по муниципальным образованиям распоряжением правительства РФ для Алтайского края утверждено допустимое отклонение в размере 4,9% (9,3+4,9=14,2%).

Чиновник добавил, что по новым расценкам жители начнут платить со второго полугодия – с 1 июля. Если бы рост произошел с 1 января и ресурсоснабжающие организации весь необходимый объем средств получали бы полный год, то 14,2% за полгода "превратились" бы в 7,1% в среднем по году. А это практически равно уровню инфляции, установленному Минэкономразвития (7,2% на 2024 год), отметил он.

На сколько вырастет стоимость отопления в Алтайском крае?

В разных муниципалитетах изменения будут разные. Это обусловлено как отличиями в структуре платы граждан каждого муниципального образования, так и потребностями в финансировании коммунальной инфраструктуры.

Например, в Новоалтайске плата за коммунальные услуги для трех человек, проживающих в квартире площадью 54 "квадрата", зимой в среднем вырастет на 11,1%, или примерно на тысячу рублей. Это для тех, кто пользуется услугами Новоалтайских тепловых сетей. Потребители других теплоснабжающих организаций, в частности ЛИУ-8, станут платить за горячие батареи со снижением, за счет чего общий платеж увеличится всего на 0,8%, или 37 рублей. В итоге в среднем коммунальные услуги подорожают для жителей города на 9,3%.

Стоимость теплоэнергии в Барнауле, Бийске и Рубцовске будет известна ближе к лету. Эти города распоряжениями правительства РФ относятся к ценовым зонам теплоснабжения, в которых тариф не устанавливается, а предъявляемая потребителю цена определяется соглашениями, заключенными муниципалитетами с едиными теплоснабжающими организациями, в том числе и ООО "Сибирская генерирующая компания", напомнил Климин. Однако предварительные предложения компания уже озвучила, результаты станут известны в июне 2023 года после подписания муниципалитетами соглашений с теплоснабжающими организациями. Средний уровень тарифов на теплоснабжение в крае без учета предъявляемой стоимости в ценовых зонах – Барнауле, Бийске, Рубцовске – увеличится в среднем на 5,4%, с 3456 до 3641 рубля за гигакалорию.

Так, для семьи барнаульцев из трех человек, проживающей в максимально благоустроенной квартире площадью 54 "квадрата", платежка вырастет в среднем на 1146 рублей в месяц (около 14%) в отопительный период, в межотопительный – примерно на 450 рублей.

"Однако это еще потребует дополнительного обсуждения с компанией. Мы будем с СГК договариваться, чтобы они укладывались в 14,2%", – заверил Климин.

Как изменится в Алтайском крае стоимость остальных коммунальных услуг?

С 1 июля следующего года тарифы изменятся следующим образом:

на питьевую воду в среднем вырастут на 12,6% – с 31,59 рубля до 35,58 за кубометр;

вывоз мусора в среднем подорожает на 1,4% – с 67 до 68,5 рубля с человека, при этом в Барнаульской зоне плата снизится с 74,04 до 72,67 рубля с человека;

сжиженный газ из групповых установок подорожает на 7,1%, с 35,46 до 37,98 рубля за килограмм.

Жителям, чьи платежи на весь набор коммунальных услуг превысят предельный уровень роста платы, положена компенсация, а льготным категориям – плюс льготы и субсидии (средний размер составляет 3 тысячи рублей).

На сколько должна подорожать "коммуналка", чтобы я мог рассчитывать на компенсацию?

Более чем на 14,2%. Уровень доходов при этом значения не имеет. Заявление на получение компенсации можно подать в муниципалитет или ближайший МФЦ.

С "коммуналкой" понятно. Жилищные услуги тоже подорожают до 14%?

Нет, законодательство не предусматривает возможности ограничения роста платы за жилищные услуги. Указ губернатора действует только на защиту граждан от резкого роста платы за коммунальные услуги во втором полугодии 2024 года.

Коммунальные услуги включают в себя холодную и горячую воду, электро- и теплоэнергию, газ, твердое топливо при наличии печного отопления, водоотведение, обращение с ТКО. В жилищные услуги входит управление многоквартирным домом, а также содержание и ремонт общего имущества жильцов (услуги оказывает управляющая компания). Их стоимость определяется с участием жителей.На тарифы за капремонт указ тоже не распространяется. Плата утверждается постановлением регионального правительства.

Зачем вообще в Алтайском крае увеличивают стоимость "коммуналки"?

Ежегодный пересмотр тарифов на "коммуналку" необходим для бесперебойного предоставления ресурсоснабжающими предприятиями коммунальных услуг жителям края, сообщил Климин. В частности, необходимостью финансирования коммунальной инфраструктуры.

"Мы не можем с вами нашу "коммуналку" подводить к банкротству. Да, можно, наверное, поставить и 0, но через год у нас затопит канализации, не будет ни отопления, ни электричества. Мы – сибирский регион, необходима более тщательная подготовка к зиме и бесперебойное обеспечение услугами", – подчеркнул чиновник.

Еще одна причина повышения тарифов – серьезный дефицит кадров, который сегодня испытывают предприятия коммунальной сферы. Они вынуждены повышать размер заработных плат, чтобы обеспечить достойный уровень доходов работников. На это же направлено решение о повышении МРОТ с 1 января 2024 года. При этом рост тарифов запланирован на июль 2024 года, подчеркивают власти региона.