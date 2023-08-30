Защитить суставы: когда и кому нужно носить ортезы
Рассказываем, на что обратить внимание при выборе этого ортопедического товара
30 августа 2023, 14:05, ИА Амител erid: LjN8K34aX
Спорт и активный образ жизни – основа здоровья и долголетия. Но только, если правильно распределять нагрузку и правильно подбирать ортопедические изделия, когда они требуются. Одно из таких изделий – ортезы для суставов. Они помогают поддерживать правильное функционирование суставов и обеспечивают защиту опорно-двигательного аппарата.
Когда необходимы ортезы?
Спорт и активный образ жизни предполагают постоянные нагрузки на суставы. Для их защиты применяют бандажи с разной степенью жесткости. Они фиксируют суставы в анатомически правильном положении, распределяют и снижают нагрузки, а значит минимизируют болевые ощущения и вероятность травм.
Ортезы необходимы для тех, кто восстанавливается после травм. Бандажи эффективно защищают суставы и позволяют быстрее вернуться к привычному темпу. Эти изделия также необходимы для тех, кто готовится к соревнованиям, чтобы снизить вероятность травм перед важным событием.
Какие бывают ортезы?
В первую очередь ортезы разделяют по области применения:
- для верхних конечностей;
- для нижних конечностей;
- для позвоночника.
Каждое из них может иметь разную степень фиксации: мягкую или полужесткую.
Как его выбрать?
Выбирать необходимо по показаниям и тем нагрузкам, которые планируются. Мягкие ортезы используются в основном для профилактики травм. Полужесткие ортезы часто необходимы тем, у кого уже были травмы или есть нарушения в связочном аппарате.
Использование современных материалов позволяет наделять ортезы дополнительными свойствами: отведение влаги, согревание, микромассаж и многое другое.
Сеть ортопедических салонов “Сольвейг” предлагает широкий выбор ортезов для спорта и активного образа жизни. Медицинские консультанты помогут правильно подобрать изделия, расскажут об уходе и режиме ношения.Центр ортопедии "Сольвейг"
Адрес: г. Барнаул, пр. Ленина, 63а
Единая справочная служба: (3852) 25-45-03
Сайт: solveig-mt.ru ИП Мороз Татьяна Сергеевна
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
14:38:54 30-08-2023
Интересно, конечно. Но это всё продают любому желающему или надо сначала побывать у врача, пусть назначит. Хотя может сказать, не надо вам.