Защитить суставы: когда и кому нужно носить ортезы

Рассказываем, на что обратить внимание при выборе этого ортопедического товара

30 августа 2023, 14:05, ИА Амител erid: LjN8K34aX

Ортезы для суставов / Фото предоставлено компанией "Сольвейг"

Спорт и активный образ жизни – основа здоровья и долголетия. Но только, если правильно распределять нагрузку и правильно подбирать ортопедические изделия, когда они требуются. Одно из таких изделий – ортезы для суставов. Они помогают поддерживать правильное функционирование суставов и обеспечивают защиту опорно-двигательного аппарата.

Когда необходимы ортезы?

Спорт и активный образ жизни предполагают постоянные нагрузки на суставы. Для их защиты применяют бандажи с разной степенью жесткости. Они фиксируют суставы в анатомически правильном положении, распределяют и снижают нагрузки, а значит минимизируют болевые ощущения и вероятность травм.

Ортезы необходимы для тех, кто восстанавливается после травм. Бандажи эффективно защищают суставы и позволяют быстрее вернуться к привычному темпу. Эти изделия также необходимы для тех, кто готовится к соревнованиям, чтобы снизить вероятность травм перед важным событием.

Какие бывают ортезы?

В первую очередь ортезы разделяют по области применения:

для верхних конечностей;

для нижних конечностей;

для позвоночника.

Каждое из них может иметь разную степень фиксации: мягкую или полужесткую.





Ортезы для суставов / Фото предоставлено компанией "Сольвейг"

Как его выбрать?

Выбирать необходимо по показаниям и тем нагрузкам, которые планируются. Мягкие ортезы используются в основном для профилактики травм. Полужесткие ортезы часто необходимы тем, у кого уже были травмы или есть нарушения в связочном аппарате.

Использование современных материалов позволяет наделять ортезы дополнительными свойствами: отведение влаги, согревание, микромассаж и многое другое.

Сеть ортопедических салонов “Сольвейг” предлагает широкий выбор ортезов для спорта и активного образа жизни. Медицинские консультанты помогут правильно подобрать изделия, расскажут об уходе и режиме ношения.Центр ортопедии "Сольвейг"

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